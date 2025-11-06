Empresarios advierten que caen las ventas porque «la gente usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos»

Así lo indicaron dirigentes de industrias pyme, quienes advierten por la baja de la demanda, sobrestocks de productos y la importación.

Las pymes denuncian que la apertura comercial generó un exceso de stock en varios sectores.

Los sectores de bienes transables, más allá de aquellos que no son de primera necesidad, registran una fuerte caída de ventas y de actividad. Entre los dirigentes se asegura que la apertura de importaciones ha generado una oferta mucho más amplia de la que puede soportar la demanda interna.

En una entrevista para el canal d e streaming Inteligencia Empresarial, Pedro Bergaglio, presidente de la Cámara del Sweater advirtió que “ la gente está comprando con tarjeta de crédito el alimento, ni ropa, ni calzado”. “Es el problema más importante que tenemos, la caída de la demanda” , explicó.

De hecho, señala que el 60% de la indumentaria que se usa en Argentina es importada de manera de que si la ropa sube de precio “no es responsabilidad” de los empresarios locales.

Baja la ropa y sube el gas

En realidad, medido en moneda constante de octubre de 2025, con relación a noviembre de 2023, la indumentaria y el calzado bajan de precio algo más de un 30% respecto del valor al inicio del gobierno libertario. La estimación es del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En cambio, todo lo que es rubro servicio subió un 53%.

De allí se explica que aunque sea en términos relativos más barato comprar ropa que pagar la factura del gas, el ingreso medio de las personas no alcance y entonces tenga que recurrir a mecanismos que sirvan para “estirar” el mes.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señala que el 15% de la mano de obra contratada regularmente presenta en el país algún síntoma de riesgo alimenticio.

La industria del calzado no ve la luz al final del túnel

El 2026 debería representar para el Gobierno un año de recuperación de la demanda y la actividad, pasado el peor momento de las elecciones legislativas que obligaba a poner el esfuerzo en evitar que el dólar se escape.

Horacio Moschetto, nuevo presidente de la Cámara de la Industria del Calzado señala que el sector soporta “el fuerte aumento de las importaciones, del contrabando, caída de las ventas, cierre de plantas y pérdidas de puestos de trabajo”.

“No estamos viendo una luz al final del túnel. No vemos cuando va a parar esta caída”, dice el dirigente empresario de larga trayectoria en el sector.

Las importaciones no bajaron los precios

Tanto Moschetto como Bergaglio admiten de algún modo que los precios del sector han bajado en términos relativos con relación a otros bienes de la economía. Pero a su entender eso no es producto de la competencia. “Hay sobre stock de mercadería. Las ventas están caídas porque ingresó una cantidad de mercadería importante y ahora hay más zapatos de los que puede absorber el mercado”, dijo el empresario

“El ingreso de mercadería no hizo bajar el precio de los productos. El sobre stock es lo que hace bajar los precios. Eso pasa con los productos nacionales e importados”, explicó.

Empresarios pyme con Pablo Lavigne

En tanto, una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por su presidente, Ricardo Diab, se reunió con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, para presentarle propuestas para los sectores del comercio, la industria y las economías regionales, informó la entidad.

Además, le mencionaron sugerencias en favor de las pymes ante las inminentes reformas, la laboral y la tributaria.

Entre los temas planteados para las pequeñas y medianas empresas, se destacó la necesidad de implementar nuevamente planes de pago con tarjeta de crédito para estimular el consumo, programas que fueron suspendidos este año. También la CAME advirtió sobre el aumento de productos contrabandeados y la necesidad de reducir los juicios laborales.

Cierre de empresas y pérdida de empleo

Según un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre “Análisis de la dinámica laboral y empresarial» con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo actualizados al mes de julio de 2025, desde que comenzó la gestión libertaria se han desparecido 30 empleadores por día:

Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 18.083 casos (casi 30 por día).

En el mismo período, se perdieron 253.728 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,40%), más de 416 puestos por día.

