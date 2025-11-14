El V Congreso Internacional del Agua fue declarado de interés legislativo

Especialistas locales, nacionales e internacionales, autoridades, empresarios y ciudadanía se reunirán en Mendoza para reflexionar juntos sobre un nuevo compromiso y una nueva visión de la sociedad por el agua. Será en un nuevo Congreso, organizado por el Departamento General de Irrigación y el Gobierno de Mendoza.
El evento invita a repensar prácticas, costumbres y modelos de gestión para garantizar el acceso, la sostenibilidad y la equidad en el uso del agua, ante los desafíos actuales y futuros. Se desarrollará los días 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo.
De este modo se explicitan los fundamentos en cada documento escrito emitido por la Legislatura:
RESOLUCIÓN Nº 598
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA
R E S U E L V E :
ART. 1 Declarar de interés de esta Cámara el V Congreso Internacional “Agua
para el Futuro”, Hacia un Nuevo Acuerdo por el Agua, organizado por
el Departamento General de Irrigación junto a Gobierno de la Provincia de
Mendoza a realizarse los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025 en el
Auditorio Ángel Bustelo, Ciudad de Mendoza
