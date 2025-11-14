El V Congreso Internacional del Agua fue declarado de interés legislativo

El evento se realizará el 3 y 4 de diciembre, en el Auditorio Bustelo. La Legislatura manifestó su apoyo a esta iniciativa de Irrigación.

Especialistas locales, nacionales e internacionales, autoridades, empresarios y ciudadanía se reunirán en Mendoza para reflexionar juntos sobre un nuevo compromiso y una nueva visión de la sociedad por el agua. Será en un nuevo Congreso, organizado por el Departamento General de Irrigación y el Gobierno de Mendoza.

El evento invita a repensar prácticas, costumbres y modelos de gestión para garantizar el acceso, la sostenibilidad y la equidad en el uso del agua, ante los desafíos actuales y futuros. Se desarrollará los días 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo.

De este modo se explicitan los fundamentos en cada documento escrito emitido por la Legislatura:

RESOLUCIÓN Nº 598

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

MENDOZA

R E S U E L V E :

ART. 1 Declarar de interés de esta Cámara el V Congreso Internacional “Agua

para el Futuro”, Hacia un Nuevo Acuerdo por el Agua, organizado por

el Departamento General de Irrigación junto a Gobierno de la Provincia de

Mendoza a realizarse los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025 en el

Auditorio Ángel Bustelo, Ciudad de Mendoza

RESOLUCIÓN Nº 410

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

R E S U E L V E :

Artículo 1°- Declarar de interés de esta Honorable Cámara el V Congreso

Internacional “Agua para el Futuro – Hacia un nuevo acuerdo por el agua”,

que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025, en el

Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza, organizado por el

Departamento General de Irrigación, por su aporte al diálogo, la

cooperación y la gestión sostenible del recurso hídrico, en consonancia

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.