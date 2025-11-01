La Dirección General de Escuelas (DGE) pone a disposición las pautas y procedimientos para la inscripción de estudiantes en las escuelas de nivel primario de Educación Especial y las de Educación Integral para el ciclo lectivo 2026.

Mediante el Memorándum 2025-265-GDEMZA, quedó establecido que aquellas familias que deseen inscribirlos en escuelas de la modalidad deberán presentar la siguiente documentación:

-DNI original y copia.

-Partida de nacimiento.

-Certificado Único de Discapacidad (CUD).

-DNI del progenitor o adulto responsable.

Es importante tener en cuenta para la inscripción la cercanía de la institución educativa con el domicilio de los estudiantes, que deberá ser acreditado mediante el DNI, contrato de alquiler, certificado de domicilio laboral o facturas de servicio.

Instancias de inscripción:

1- Nuevos postulantes a escuelas primarias modalidad Especial: se realiza de manera presencial en la institución del 10 al 14 de noviembre, de 9 a 13.

2- Nuevos postulantes para escuelas de Educación Integral: se realiza de manera presencial del 10 al 14 de noviembre, en el horario que confirme cada escuela.

3- Estudiantes que transitan su trayectoria escolar: en las escuelas de nivel primario de Educación Especial, las inscripciones se realizan del 26 al 28 de noviembre actualizando la información de los estudiantes. En educación Integral, las inscripciones son del 26 al 28 de noviembre, también para actualizar la documentación de los estudiantes.