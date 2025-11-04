Dieron a conocer las disposiciones sobre el funcionamiento de los servicios municipales y anunciaron medidas de reorganización desde la Intendencia Interina

Durante la entrevista, Hidalgo explicó que el servicio de recolección de residuos ha sido restablecido con normalidad, destacando el compromiso de los trabajadores y el esfuerzo conjunto de las áreas operativas para garantizar la limpieza urbana. “Queremos llevar tranquilidad a los vecinos. El servicio de recolección ya está funcionando, y durante esta jornada se han vaciado todos los contenedores que se encontraban disponibles”, informó.

El Jefe comunal interino también adelantó que se solicitó a los secretarios y directores municipales un relevamiento y auditoría detallada respecto de los contratos de locación, las horas extras y el funcionamiento de cada área, con el objetivo de contar con un diagnóstico preciso de la estructura municipal. “Se han recibido denuncias y comentarios sobre distintas situaciones, por eso pedimos informes claros y bien fundamentados. Queremos actuar con responsabilidad y transparencia”, remarcó.

En cuanto a las horas extras, Hidalgo señaló que, por el momento, solo se mantendrán en los servicios esenciales, mientras que las restantes quedarán suspendidas temporalmente hasta finalizar la evaluación administrativa y económica. “Necesitamos ordenar el municipio y optimizar los recursos, sin afectar la prestación de los servicios básicos a la comunidad”, precisó.

Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión de no realizar este año la Fiesta del Empleado Municipal, tradicional celebración esperada por los trabajadores. Hidalgo explicó que la medida fue consensuada en reunión de gabinete y responde al contexto actual: “Entendemos que no es momento de realizar gastos que no sean prioritarios. Estamos atravesando una situación económica compleja y debemos actuar con prudencia. No se trata de quitar espacios de encuentro, sino de priorizar las necesidades más urgentes del municipio”.

El Intendente interino destacó que todas estas decisiones apuntan a brindar una respuesta equilibrada, responsable y sostenible, tanto para los empleados municipales como para la comunidad en general. “Desde el Departamento Ejecutivo y junto al gabinete estamos trabajando con compromiso y seriedad. Queremos que cada acción esté enmarcada en una gestión ordenada, transparente y cercana al vecino”, afirmó.

Finalmente, Hidalgo subrayó que el equipo de gobierno continuará evaluando el funcionamiento interno de cada área y reforzará el acompañamiento a los empleados, siempre con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fortalecer la administración municipal.