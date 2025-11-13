Diego Santilli visitará Mendoza este viernes para reunirse con Alfredo Cornejo

El ministro del Interior continuará su gira por el interior con mandatarios provinciales centrándose en la aprobación del Presupuesto 2026.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará Mendoza este viernes para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de una intensa agenda federal con foco en el consenso político, donde se reunirá con distintos mandatarios provinciales.