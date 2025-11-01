La Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario Provincial encabezaron un operativo que logró desarticular una organización dedicada al ingreso y venta de drogas dentro de establecimientos penitenciarios.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal también participaron del procedimiento, que incluyó 12 allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco, además de cuatro registros carcelarios en los penales de San Felipe y Almafuerte.

La investigación comenzó tras el hallazgo de 408 gramos de cocaína escondidos en un balde con doble fondo y 424 gramos de marihuana compactada y fraccionada, listos para su comercialización, dentro del Complejo Penitenciario San Felipe II.

Tras esto, los investigadores identificaron a un interno como presunto líder de la organización y a varios cómplices que habrían participado en el ingreso de los estupefacientes.

Durante los allanamientos realizados este jueves, se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y documentación vinculada con la causa. Los investigadores también relacionaron esta red con un hecho ocurrido en agosto, cuando un agente penitenciario fue detenido al intentar ingresar 250 gramos de cocaína a un penal; en su casa se le encontró además un kilo de marihuana.