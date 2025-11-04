Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina Sub 17 en el Mundial de Qatar y contra qué rival

El equipo nacional había abierto el marcador a través de Ramiro Tulian a los 36 minutos de la primera parte, pero se fue al descanso con el marcador igualado después de que Arthur De Kimpe anotara el empate en el tiempo de descuento.

Ya en la segunda mitad, los europeos aprovecharon una distracción de los argentinos y dieron vuelta la historia a través de Stan Naert cuando corrían 14 minutos, pero los pibes reaccionaron y volvieron a pasar al frente luego los tantos de Facundo Jainikoski y de Felipe Esquivel, al cabo de dos grandes jugadas.

La victoria dejó al seleccionado albiceleste en el segundo lugar del Grupo D, dado que en el otro partido de la zona Túnez venció por 6-0 a Fiji y quedó por encima de todos gracias a la abultada diferencia de gol lograda en el último turno de la jornada.

Justamente, Túnez, uno de los representantes del continente africano, será el próximo rival de la Selección Sub 17 de Placente. El duelo será el próximo jueves 6 de noviembre, desde las 10.30 de la Argentina, en el campo 5 del Aspire Zone. El partido podrá verse en directo a través de DSports y la TV Pública, que se hizo con los derechos a último momento.