Cuadro Benegas: Nivelación y forestación en el proyecto del «Parque Lineal»

Hace unos meses se llevó a cabo el desmalezado y la limpieza del sector entre calles Gomenzoro y Los Filtros. Ahora se avanza con la nivelación del suelo y tareas de forestación.

El objetivo es poner en valor para toda la comunidad el emblemático espacio ubicado a la par de las viejas vías del ferrocarril y a metros del Río Diamante.

Hay que recordar que el histórico puente ferroviario data de 1929 y -hace un tiempo- fue declarado patrimonio departamental.

El gran objetivo de los trabajos es proteger el patrimonio, poner en valor su entorno y lograr un espacio de encuentro y recreación para toda la comunidad.

En el proyecto también colabora el Colegio de Arquitectos de Mendoza Regional Sur y -en un futuro- está prevista la colocación de equipamiento urbano.