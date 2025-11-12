El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la comitiva mendocina que participa de la misión oficial en Abu Dhabi, mantuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Alsuwaidi, y con las autoridades del fondo ADQ – Abu Dhabi Developmental Holding Company.

Se trató de un encuentro excepcional, ya que el funcionario emiratí solo recibe mandatarios nacionales con rango de Presidente o Canciller, siendo Cornejo el primer gobernador argentino en concretar una audiencia de estas características.

Además participaron de la reunión la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

Tras el encuentro inédito el Gobernador destacó el interés que tienen desde Emiratos Árabes en invertir en Mendoza y en nuestro país. “Estuvimos reunidos con el ministro de inversión de Emiratos Árabes Unidos, un funcionario muy influyente. Él es titular de ADQ, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y mostró mucho interés por Mendoza, por sus alimentos, por la minería y las potencialidades de nuestras logística donde ellos también son expertos”.

Por su parte la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza destacó el contexto económico y productivo de la provincia, resaltando la solvencia institucional y la seguridad jurídica que ofrece el territorio mendocino.

Latorre resaltó que fue una reunión positiva con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos. “Explicamos cuáles son los principales proyectos en materia de infraestructura y en el desarrollo de la minería, especialmente en minerales críticos para la transición energética. Presentamos también el diseño de un fondo cerrado de inversión para atraer capitales hacia el desarrollo de la industria minera en Mendoza. El ministro se mostró muy interesado, y los equipos técnicos de ambas partes quedarán en contacto para avanzar en propuestas concretas”, sostuvo Latorre.

Acerca del Ministro de Inversiones

Mohammed Hassan Alsuwaidi es actualmente ministro de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, además de desempeñarse como director general y consejero delegado de ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company), uno de los fondos soberanos más relevantes de la región con sede en Abu Dhabi. Desde ese rol impulsa proyectos estratégicos de diversificación económica, inversión en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo sostenible, alineados con la visión de crecimiento a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos.

Con una amplia trayectoria en liderazgo corporativo, Alsuwaidi preside Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Pure Health y ADC Acquisition Corporation, tres entidades clave en los sectores de energía, salud y finanzas. Asimismo, ejerce la vicepresidencia de Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) —referente global en energías renovables— y de Aldar Properties, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del Golfo.

El ministro también integra los consejos de administración de destacadas instituciones públicas y privadas, entre ellas ADNOC Distribution, ADNOC Gas, Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), el Fondo de Pensiones de Abu Dhabi y Al Dahra Holding, conglomerado especializado en producción y comercio de alimentos. Su participación en estos espacios refleja el papel central que cumple en la definición de políticas de inversión y cooperación internacional de su país.

Antes de incorporarse a ADQ, Alsuwaidi desarrolló una sólida carrera en Mubadala Investment Company, donde adquirió experiencia en sectores como minería, metalurgia, tecnología e infraestructura. También ocupó cargos en el Union National Bank y en Abu Dhabi Ship Building, fortaleciendo su perfil en banca y finanzas. Es licenciado en Contabilidad por la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, y es reconocido por su visión estratégica y su compromiso con la expansión global de las inversiones emiratíes.