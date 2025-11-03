La Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, junto a la Coordinación de Salud Mental Zona Sur y el Área Sanitaria San Rafael del Gobierno de Mendoza, invitan a participar del Conversatorio sobre prevención del bullying y uso responsable de las tecnologías (Lunes 3 de noviembre de 2025 De 10:00 a 12:00 hs. Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael) Actividad gratuita – Cupos limitados a cargo del influencer positivo Ayrton Oviedo. La Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, junto a la Coordinación de Salud Mental Zona Sur y el Área Sanitaria San Rafael del Gobierno de Mendoza, invitan a participar del Conversatorio sobre prevención del bullying y uso responsable de las tecnologíasActividad gratuita – Cupos limitados a cargo del influencer positivo Ayrton Oviedo.

Destinado a estudiantes desde los 15 años en adelante —de escuelas secundarias, CENS y CEBJA—, así como a toda la comunidad, este encuentro busca promover el diálogo y la reflexión sobre la convivencia, el respeto y el bienestar emocional en la escuela y en los entornos digitales.

Ayrton Oviedo, joven comunicador de 29 años, se ha convertido en una voz referente entre los adolescentes por su estilo cercano, empático y positivo. A través de sus charlas y contenidos, invita a repensar el uso de las redes sociales, prevenir el bullying y construir vínculos más sanos y solidarios.

Con esta propuesta, se busca fortalecer los espacios de participación y escucha activa, generando conciencia sobre la importancia del autocuidado, la integración y la salud mental en la vida cotidiana de los jóvenes.