El Ministerio de Producción a través del programa Mendoza+Emprende organiza la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento los días 19 y 20 de noviembre en la Nave Cultural, Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza. Este evento es sin costo.

Esta iniciativa se extenderá al Valle de Uco y a la zona Sur para ampliar las oportunidades de participación en todo el territorio provincial y lograr poner en valor a los emprendedores, empresarios y al ecosistema emprendedor provincial.

La participación es sin costo y está abierta a todas las personas interesadas en potenciar sus ideas o emprendimientos, ya que será una oportunidad única para acceder a herramientas de alto impacto, promover la innovación y fortalecer la red emprendedora de Mendoza.

Un espacio para conectar, aprender y crecer

La Semana Global del Emprendimiento busca promover las mejores prácticas en desarrollo emprendedor, innovación y financiamiento.

Durante estas jornadas en Ciudad, los participantes podrán acceder a paneles con referentes del sector, expositores nacionales y herramientas actualizadas de inversión y financiamiento para potenciar sus proyectos.

También, se ofrecerán charlas inspiradoras, espacios de vinculación y actividades con referentes locales y nacionales, orientadas a fortalecer las capacidades del ecosistema emprendedor mendocino.

Agendas propuestas

Valle de Uco (Tunuyán)

Lunes 10

  • Acreditaciones y apertura
  • Charla motivacional: Historias que inspiran

Martes 11

  • El camino emprendedor: mesas rotativas sobre autoconocimiento, oratoria, finanzas personales, marketing y ventas
  • Ecosistema en movimiento: conectá, cooperá, construí

Miércoles 12

  • Feria Regional de Emprendedores

Jueves 13

  • Concurso Emprendedor 2025

Viernes 14

  • Cierre y reconocimientos en el marco del 64° aniversario de CIAT

______________

Región Sur (General Alvear)

Miércoles 12

  • Acreditaciones y apertura.
  • Panel de Políticas Públicas Binacionales – Mendoza-Maule (Caso RITA).
  • Panel Binacional de Emprendedores, Casos de éxito.
  • Main Speaker Stella Moisan, Universidad Católica del Maule
  • Espacio de vinculación y networking.
  • Taller de Planificación Estratégica y Modelo de Negocio, Cámara Joven de San Rafael.
  • Cierre.

______________

Ciudad de Mendoza

Miércoles 19

  • Acreditaciones
  • Apertura oficial

Panel: Políticas Públicas

Participan:

  • Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza
  • Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas
  • Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación
  • Natalia Yubel, directora general de Promoción del Desarrollo Emprendedor (Gobierno de Córdoba)

Modera: Catalina Aragona, Lic. en Comunicación Social

Panel: Experiencia de Escalabilidad Emprendedora

  • Mariana Carrazana (The Chipá)
  • Daniela Cantautas (Sandra Marzzan)
  • Verónica Kolton (WOW Mujeres Activas)
  • Carlos Mariano Motta (Smart Growth)

Modera: María José Rubio Nanclares – COO Endeavor Cuyo

Panel: Mujeres en Tech

  • Yenien Evangelista (Nómade)
  • Débora Agostino (Scubalight Studios)
  • Julia Posada (Motia Studio)
  • Leticia Marchetti (COL SA)
  • Camila Amoriza (We Are Ginko)

Modera: Analía Zugasti, CAME Joven FEM

Responsabilidad en acción – El futuro del liderazgo

  • Andrea Grobocopatel , presidenta de Fundación FLOR

Presentación del Programa IA para Emprendedoras

  • Cecilia Ribecco, embajadora WED
  • Presentación de la seleccionada por la Provincia de Mendoza y su equipo de trabajo local.

Actividad para empresas locales: “Revolucionando el Negocio: Estrategias de Innovación Abierta”

______________

Jueves 20

  • Acreditaciones
  • Apertura

Charla: De la pasión a la profesión. Claves para convertir tu sueño en realidad

  • Tomás Muñoz, productor musical, DJ, fundador de #Beplaying y Latam35

Charla: Finanzas inteligentes para crecer

  • Santiago Bulat, director y partner Inveca Consulting SA, University of Sussex

Panel: Experiencia de Escalabilidad Emprendedora

  • Adrián Herranz (Café 555)
  • Paula Pia Ariet (Gestión Capital Humano)
  • Stella Maris Guerrini (Cultura de Innovación y Desarrollo del Comportamiento Organizacional)
  • Rodrigo Ibaceta (Ibaceta Hogar)

Modera: Franco Totero, Federación Económica de Mendoza

 