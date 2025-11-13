Comenzaron los trabajos viales para reabrir los circuitos al Cristo Redentor y a la Laguna del Diamante

La Dirección Provincial de Vialidad inició con sus maquinistas y equipos el operativo para recuperar el camino para el verano.

Vialidad Mendoza puso en marcha el operativo para recuperar la transitabilidad de dos famosos circuitos turísticos, que por su ubicación en alta montaña permanecen cerrados durante el invierno producto de las grandes acumulaciones níveas que se presentan en la zona.

Se trata, por un lado, del camino al Monumento del Cristo Redentor (viejo Paso Internacional de Uspallata), al que se asciende desde la localidad de Las Cuevas (Ruta Nacional 7, Las Heras), por una cuesta de 8 kilómetros hasta la cima del cerro, a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

El otro circuito, cuya extensión total es de 68,8 km, es el de Laguna del Diamante, sobre la Ruta Provincial 98, que se inicia en la Ruta Nacional 40 y finaliza en Laguna del Diamante y el Paso Internacional del Maipo (hoy inactivo), en el departamento de San Carlos y con tramos su superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Mientras que en el Cristo Redentor se comenzó a trabajar con equipo pesado en los primeros dos kilómetros del recorrido, en Laguna del Diamante, las tares se desarrollan sobre la RP 98, en el tramo de la RN 40 y Puesto Alvarado, es decir, el trayecto previo al recorrido hasta la laguna.

Ambos paseos, muy visitados en temporada estival, son de suelo natural y suelen cerrarse entre abril y mayo, con las primeras nevadas, para ser reabiertos entre noviembre y diciembre, sujeto al comportamiento del tiempo en estas zonas de alta montaña.

En invierno, tanto en el circuito del Cristo Redentor como en el de Laguna del Diamante, se acumulan hasta cuatro metros de nieve y aparecen grandes formaciones de hielo de varios metros de altura o planchones (formación de hielo sobre el piso) que demandan un mes de intervención y a veces más, para liberar todos los caminos.