Autoridades de la Dirección General de Escuelas participaron este martes del programa Ciudadanía en Movimiento, realizado en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, una iniciativa educativa que tiene como fin acompañar a los estudiantes en la construcción de ciudadanía.

Cabe destacar que esta acción es acompañada por el programa Convive Seguro que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y el programa Te quiero sano dependiente del Ministerio de Salud, donde todas las instituciones participantes trabajan en conjunto para acompañar los trayectos escolares de manera integral. Además, a la actividad se sumó el camión de documentación rápida del Ministerio de Gobierno donde los estudiantes pudieron realizar diferentes trámites .

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, estuvo presente en la jornada y explicó que la propuesta interministerial suma a otras instituciones de la sociedad civil como la Cruz Roja. “También están las universidades y los institutos de educación Superior. Es un espacio para los jóvenes para acercarles información para el desempeño en sus vidas como ciudadanos”, dijo Claudia Ferrari.

En la oportunidad, también estuvo presente la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, quien destacó la importancia de «que los jóvenes sepan lo que hace cada ministerio y pueda tener un contacto directo con ellos”.

Cabe destacar que en la actividad participaron: el juez vial de Malargüe, Juan Manuel Negro; la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos; la directora y el coordinador de Educación Superior, Mariela Ramos y José Reche; y Silvia Vega, subdirectora de Educación Secundaria.