Cañada Seca celebró el Día de la Tradición con un emotivo acto lleno de cultura y valores argentinos

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, en conjunto con el CENS N° 3-444 “Juana Pabla Robledo” y la Escuela Artística Vocacional N° 5-027 “Roberto Rosato Carrozzo”, llevó adelante un acto escolar que se transformó en una verdadera fiesta popular para toda la comunidad de Cañada Seca, en conmemoración del Día de la Tradición.

El encuentro contó con la presencia del Supervisor de la Sección V de Jóvenes y Adultos, Lic. Pablo Moralejo, y del Supervisor de Artística, Sr. Aldo Mussi, además de la Reina de Cañada Seca, Srta. Lucía Guadalupe Riera, la Reina de la Tradición, Flavia Jodar, y la Reina Paisana del Centro Tradicionalista “El Mangrullo”, Valentina Guillén, quienes engalanaron la jornada con su presencia.

Más de cincuenta alumnos fueron protagonistas sobre el escenario, interpretando con entusiasmo danzas típicas argentinas que evocaron nuestras raíces y la riqueza cultural del país. La música, el color y la alegría se combinaron para rendir homenaje a las costumbres que nos identifican como pueblo.

El Profesor José Morales brindó un momento de profundo sentimiento patrio al interpretar con su voz el Himno Nacional Argentino y otros temas del cancionero popular, despertando la emoción del público.

La comunidad educativa destacó la importante participación de los vecinos, alumnos y familias de Cañada Seca, que acompañaron con orgullo esta celebración. El espíritu de unidad, respeto y valoración de lo propio se hizo presente en cada aplauso y en cada gesto de reconocimiento hacia los artistas y docentes.

Este acto no solo fue un homenaje a la figura de José Hernández y su obra “Martín Fierro”, sino también una reafirmación del acervo cultural y los valores tradicionales argentinos: el trabajo, la solidaridad, la identidad nacional y el amor por nuestras raíces.

En tiempos donde las costumbres se transforman, la comunidad educativa de Cañada Seca reafirma su compromiso con la educación en valores, la preservación de nuestras tradiciones y la transmisión de la cultura popular a las nuevas generaciones.

