Avanzan nos trabajos en Calle Suete y se viene El Libertador

Las tareas iniciaron desde Barcala a Independencia, y ahora continúan hasta el cruce con la Avenida Alberdi.

En total son más de 1000 metros de nuevo pavimento que permitirán optimizar la circulación por todo el corredor que se extiende por la traza de Estanislao Salas.

“Estamos interviniendo en todo el trazado que se encontraba bastante deteriorado. Esto permitirá dar más agilidad y seguridad a la conexión, en una zona que ha tenido un importante crecimiento urbano”, explicó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

CORTE DURANTE MARTES Y MIÉRCOLES

Hay que destacar que durante martes y miércoles el trazado estará cortado por una serie de obras de infraestructura.

El trazado estará interrumpido entre Alberdi y Suipacha, solo pudiendo acceder los frentistas y quienes viven en los callejones que se encuentran en la traza

SE VIENE AVENIDA EL LIBERTADOR

De cara a lo que se viene, muy pronto comenzarán los trabajos para asfaltar la Avenida El Libertador de Juan XXIII a Vélez Sarsfield.

“Ya están hechas las bases y próximamente iniciará la colocación de carpeta en toda la zona que pasa por Barrio El Molino”, indicó Fichetti.