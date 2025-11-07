Aumentó el GNC en Mendoza y es el tercer ajuste en lo que va del 2025

Desde las estaciones de servicio, si bien reconocen que los costos van aumentando, señalan que esta última suba fue baja, cercana al 1% en algunas estaciones.

A pesar del aumento general, los precios del GNC son muy variados en la provincia. En un recorrido, se encontró que el metro cúbico se vende en algunas estaciones a $570 y en otras a $649, lo que marca una diferencia entre ellas.

El tercer aumento del GNC se da en un contexto donde también se incrementó el precio de la nafta y el gasoil. Este ajuste en los combustibles líquidos se debe al incremento del impuesto a los combustibles.

Como referencia, en las estaciones YPF, el litro de nafta súper se vende a $1.463 pesos, la infinia nafta a $1.710 pesos, el gasoil común a $1.521 pesos y el infinia diésel a $1.666 pesos.

El ajuste alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan de forma trimestral en función de la inflación.

