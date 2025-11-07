San Rafael, Mendoza viernes 07 de noviembre de 2025
Aumentó el GNC en Mendoza y es el tercer ajuste en lo que va del 2025

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 7 noviembre, 2025

La suba en los combustibles líquidos se debe al incremento del impuesto a los combustibles.

El precio del Gas Natural Comprimido (GNC) experimentó su tercer aumento en lo que va del año en Mendoza. El incremento ha sido de aproximadamente $50 pesos por metro cúbico.

Desde las estaciones de servicio, si bien reconocen que los costos van aumentando, señalan que esta última suba fue baja, cercana al 1% en algunas estaciones.

Aumentó el GNC en Mendoza y es el tercer ajuste en lo que va del 2025A pesar del aumento general, los precios del GNC son muy variados en la provincia. En un recorrido, se encontró que el metro cúbico se vende en algunas estaciones a $570 y en otras a $649, lo que marca una diferencia entre ellas.

El tercer aumento del GNC se da en un contexto donde también se incrementó el precio de la nafta y el gasoil. Este ajuste en los combustibles líquidos se debe al incremento del impuesto a los combustibles.

Como referencia, en las estaciones YPF, el litro de nafta súper se vende a $1.463 pesos, la infinia nafta a $1.710 pesos, el gasoil común a $1.521 pesos y el infinia diésel a $1.666 pesos.

El ajuste alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, que se actualizan de forma trimestral en función de la inflación.

Fuente: https://www.jornadaonline.com/mendoza/aumento-el-gnc-en-mendoza-y-es-el-tercer-ajuste-en-lo-que-va-del-2025/

 

