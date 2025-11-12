ATE anuncia el primer paro nacional contra Milei por la reforma laboral: «Nos quieren joder»

La ATE confirmó que hará un paro tras la victoria de Milei en las elecciones legislativas.

A pesar de que el proyecto aún no fue presentado, la Asociación de Trabajadores del Estado confirmó que el Gobierno ya eligió su camino: “amenazas y desprestigio”. También afirmaron que no les hace falta leer la “letra chica” para conocer qué busca Milei.