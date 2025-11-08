Argentina negocia con Estados Unidos una cuota de exportación libre de aranceles para acero y aluminio

El Gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei , se encuentra en negociaciones avanzadas con la administración de Donald Trump para establecer una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles hacia Estados Unidos .

Este beneficio se incluirá dentro de un acuerdo comercial más amplio y existe la expectativa de que se oficialice mediante un comunicado conjunto antes de que termine noviembre.

La agenda bilateral se intensificará, ya que se espera una nueva visita a Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, antes de que concluya 2025.

Las conversaciones están siendo encabezadas por el canciller Pablo Quirno y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quienes mantienen como prioridad en la negociación a tres sectores clave: carne, acero y aluminio. Estos rubros representan las principales exportaciones argentinas a Estados Unidos que actualmente enfrentan aranceles elevados. Otros sectores como combustibles, derivados y minerales ya se encuentran sin gravámenes, al ser considerados estratégicos por el país norteamericano.

Impacto económico y contexto comercial

Estados Unidos es el tercer socio comercial más relevante para Argentina. Las exportaciones argentinas a ese mercado promediaron USD 5.700 millones anuales en la última década, alcanzando los USD 6.464 millones en 2024.

Una rebaja arancelaria potenciaría significativamente estos sectores, permitiéndoles un mayor acceso al tercer mercado interno más importante del mundo, con 342 millones de habitantes.

El impacto en el sector del aluminio sería especialmente considerable. En 2024, las ventas de aluminio argentino a Estados Unidos representaron el 54% del total exportado de dicho producto. Empresas como Aluar, que destina más del 70% de sus ventas al exterior, se verían directamente beneficiadas por la reducción de tarifas. Recientemente, el gobierno argentino redujo temporalmente al 0% las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio dirigidas a países que imponen aranceles superiores al 45%.

Históricamente, Argentina mantiene un déficit comercial persistente frente a Estados Unidos, con un saldo negativo que promedió USD 3.666 millones anuales (en moneda constante) entre 2014 y 2023. No obstante, debido a la desaceleración de importaciones por la recesión en 2024, el resultado comercial fue positivo por primera vez desde 2005, registrando un superávit de USD 228 millones.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/argentina-negocia-estados-unidos-una-cuota-exportacion-libre-aranceles-acero-y-aluminio-n5969284