Amplían estudios sobre una especie de escarabajos clave para la ganadería sustentable

Un equipo del CONICET revisó 81 estudios sobre Scarabaeinae en el país, identificando áreas críticas que podrían aumentar el conocimiento de sus funciones ecológicas y su papel en el sector productivo ganadero.

Investigadores del CONICET publicaron la primera revisión exhaustiva que mapea el estado del conocimiento sobre los escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeinae) en Argentina, una subfamilia crucial que contribuye a la fertilidad del suelo y la salud ecosistémica.

El estudio, realizado por un equipo del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), compiló un total de 81 trabajos científicos publicados desde 1944 y determinó un crecimiento exponencial en la investigación a partir de la década del 2000, periodo que concentra el 78 por ciento de todos los estudios del país.

Los escarabajos estercoleros son insectos de alta relevancia ecológica y productiva. Su importancia radica en el enterramiento de materia orgánica (estiércol o carroña) que realizan para alimentarse o para anidar. Este proceso les permite desempeñar varias funciones ecológicas fundamentales, incluyendo la degradación de materia orgánica, la dispersión secundaria de semillas, y la bioturbación. Específicamente, están asociados al ciclado de nutrientes, modifican las propiedades fisicoquímicas del suelo y reducen la incidencia de parásitos, características vitales para la ganadería sustentable.

La revisión, encabezada por los investigadores del CONICET Andrés Gómez-Cifuentes y Gustavo Zurita, examinó el avance temporal y espacial de los estudios, categorizando las investigaciones en siete áreas principales. Los temas más explorados en Argentina se centran en el comportamiento y la evolución, con el 28 por ciento de los estudios abordando principalmente las estrategias de reubicación de alimentos y el comportamiento reproductivo y de apareamiento. Le siguen la taxonomía, sistemática y filogenia con el 27 por ciento de las investigaciones, enfocada en el diagnóstico, la descripción y la clasificación de especies, mientras que los estudios en biodiversidad y conservación representaron un 21 por ciento, enfocándose principalmente en evaluar la pérdida, fragmentación y sustitución de entornos naturales por diferentes usos del suelo.

No obstante, el análisis identificó vacíos de conocimiento cruciales que limitan la comprensión plena del rol de estos insectos en los ecosistemas. Las áreas menos exploradas fueron las funciones ecológicas y la fisiología de los escarabajos, representando tan solo un 6 por ciento de los trabajos analizados en cada área. Dentro de las funciones ecológicas, las más evaluadas fueron los cambios en el ciclo de nutrientes, la remoción del suelo y la viabilidad de las semillas.

Otro punto débil es el impacto directo del manejo ganadero, que fue el tema menos estudiado hasta la fecha, con solo un trabajo. En este sentido, los investigadores del CONICET destacan que las futuras líneas de manejo deben sumar información detallada sobre el tipo de gestión, el uso de fármacos antiparasitarios y las características de los pastos para permitir comparaciones a gran escala.

“Esta investigación representa la primera revisión de este grupo en el país y fue publicada en un número especial de la Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, en el marco de la conmemoración del centenario de la revista”, destacó Gómez Cifuentes.

Escarabajos en sistemas productivos: el caso del Chaco Seco

Para demostrar la relevancia de estudiar las funciones ecológicas, el equipo del CONICET cita el trabajo previo de Gómez-Cifuentes, publicado en 2023, que se centró en los ecosistemas del Chaco Seco. Esta investigación demostró el rol fundamental de los escarabajos en la dinámica de nutrientes del suelo en una de las principales regiones ganaderas del país.

En el Chaco Seco, los resultados revelaron que la presencia de escarabajos triplicó los contenidos de fósforo, además de observarse mayores niveles de carbono orgánico total, conductividad eléctrica y calcio en los sistemas de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), en comparación con las sábanas arbustivas.

“Nuestros resultados enfatizan el papel crítico de los escarabajos estercoleros en el mantenimiento de la calidad del suelo asociado con las prácticas de manejo ganadero más extendidas del Chaco seco argentino”, explica Gómez-Cifuentes. El investigador subraya que este tipo de estudios resultan claves para compatibilizar la producción con la conservación.

Desafíos geográficos: del Noroeste a la Patagonia

En cuanto a la distribución espacial de los estudios, la ecorregión que concentra la mayor cantidad de investigaciones y registros de especies es la Selva Paranaense, también conocida como Bosque Atlántico. El Chaco Húmedo y Seco también han reportado una alta cantidad de estudios y especies.

Sin embargo, el equipo del CONICET observó una falta de estudios en el centro y sur del país, y en ecorregiones clave como las Yungas y los Campos y Malezales. La falta de publicaciones en estas zonas es inesperada, dado que sus condiciones microclimáticas y composición de mamíferos no deberían restringir la distribución de estas especies.

A nivel provincial, Misiones concentra el mayor número de estudios, con 19 publicaciones y de especies reportadas en el país, con un total de 127 especies. Por el contrario, se recomienda intensificar las investigaciones en provincias del NOA (como La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán y Jujuy), la región Pampeana (incluyendo Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe) y Cuyo (San Juan y San Luis), ya que se cree que albergan muchas más especies que las actualmente registradas.

Los investigadores concluyen que la fisiología y las funciones ecológicas son las áreas con mayor potencial para futuras investigaciones, especialmente en las ecorregiones menos exploradas del país.