La Provincia de Mendoza participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf), encabezada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. En el encuentro, realizado en el Palacio Libertad, se presentaron la Estrategia Federal de Primera Infancia, el Programa Federal de Primera Infancia y el Programa Federal de Protección de Niños y Adolescentes.

Las iniciativas nacionales apuntan a fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias para garantizar el desarrollo infantil temprano, la atención integral y la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Desde Mendoza, la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes destacó la importancia de estos espacios de articulación y el valor de los avances provinciales en materia de políticas de primera infancia.

En ese sentido, se subrayó la implementación de programas locales orientados al fortalecimiento de los Centros de Cuidado Infantil y Familiar, la formación de agentes comunitarios en crianza y acompañamiento temprano y el trabajo articulado con municipios y organizaciones sociales para ampliar la cobertura territorial.

“En Mendoza venimos consolidando un modelo de atención y acompañamiento a las primeras infancias que combina infraestructura, formación y comunidad. Esta mirada federal refuerza el camino que ya venimos transitando: poner a las infancias en el centro y garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años”, expresó la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampos.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso provincial de integrar la nueva Estrategia Federal de Primera Infancia, aportando la experiencia acumulada en el diseño de dispositivos de cuidado y en la generación de redes locales para el desarrollo infantil temprano.

Con estas acciones, Mendoza continúa posicionándose como una de las provincias con políticas sostenidas en favor de las infancias, fortaleciendo la cooperación con la Nación y los organismos internacionales en la construcción de un sistema integral de protección y desarrollo infantil.