El influencer Ayrton Oviedo brindó una charla destinada a jóvenes de escuelas secundarias, CEBJA y CENS para fomentar el respeto y el cuidado en los entornos digitales.

El encuentro, que se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, fue impulsado por la Dirección de Salud Mental de la Provincia y organizado por la Coordinación Zona Sur de esa dirección y el Area Sanitaria San Rafael, con la colaboración de la Dirección General de Escuelas.

Con esta charla en San Rafael, Oviedo comenzó una serie de encuentros sobre esta temática que continuará en Tunuyán, Gran Mendoza y finalizará en Uspallata.

Desde hace varios años Ayrton Oviedo llega a las escuelas del país para charlar sobre “estos temas tan complejos, como bullying, redes o ludopatía, desde un lugar entretenido, desde un lugar divertido”.

Para el actor, los adolescentes que participan en cada encuentro lo consideran como “a un par”, lo que hace posible trabajar “bajando un poco las barreras, los tabúes. Desde ese lugar la reacción siempre es muy positiva. Los chicos cuentan sus experiencias, pero nunca lo hacen en público. Siempre me llegan mensajes después de las presentaciones”.

Oviedo reconoció que actualmente la problemática de bullying cuenta con mayor visibilidad, se habla y se trabaja más sobre la temática. No obstante, señaló que, según su experiencia, el uso de las redes sociales y el celular aísla tanto a jóvenes como a adultos y provoca que el chico que está sufriendo se sienta cada vez más solo. “Por ahí, el adolescente necesita espacio, pero muchas veces siente que no hay nadie para él”, comentó.