75°Aniversario del Departamento: Turismo dio a conocer sobre los preparativos para la Velada en el Parque Raíces Malargüinas

Malargüe se prepara para vivir una celebración única en el marco del 75° Aniversario de su segunda fundación. Tal como lo informó el Director de Turismo, Daniel Von Zedwitz, la Municipalidad de Malargüe tiene el honor de confirmar la presentación de una de las orquestas más convocantes y queridas del país: La Delio Valdez.

El espectáculo central tendrá lugar el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Parque de Raíces Malargüinas. Sin embargo, desde las 18:00 horas, vecinos y turistas podrán acercarse a disfrutar del predio, donde se encontrarán propuestas gastronómicas, carritos y food trucks, además de la presencia de otros artistas locales que serán parte de la velada y acompañarán la antesala del gran show.

“Será una noche realmente especial, una verdadera fiesta para todos los residentes y para la gran cantidad de visitantes que van a acompañarnos”, destacó Von Zedwitz, quien subrayó el notable incremento de consultas en redes, páginas web y llamados telefónicos, así como el movimiento generado en alojamientos y servicios gastronómicos.

La llegada de La Delio Valdez se da en el marco del Fondo de Promoción Turística establecido por la Ley N° 5349, instrumento que permite fortalecer el sector mediante acciones como promoción digital, participación en ferias, cartelería turística actualizada, capacitaciones para prestadores públicos y privados, y el desarrollo de productos innovadores.

“Estos fondos permiten dinamizar la economía local y reforzar nuestro compromiso con quienes forman parte del entramado turístico, gastronómico y cultural de Malargüe. Vamos a seguir generando respuestas y herramientas sostenibles que consoliden el crecimiento de nuestro departamento”, afirmó el Director de Turismo.

Las celebraciones continuarán el domingo con el tradicional desfile y una nueva jornada festiva en el predio, donde el público podrá disfrutar de comidas típicas, música, baile y destrezas gauchas, en una propuesta pensada para compartir en comunidad y poner en valor la identidad malargüina.

Malargüe se prepara, una vez más, para abrir sus puertas y celebrar su historia, su gente y su cultura al ritmo de una noche que promete ser inolvidable.