El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al Sistema Integral de Videovigilancia de la provincia. En este marco, comenzó la etapa inicial de pruebas del sistema de reconocimiento facial, que ya permitió generar una alerta que derivó en la detención de una persona con pedido de citación y comparendo.

La modernización forma parte del Plan de Actualización del Sistema Integral de Videovigilancia, que incorpora herramientas de inteligencia artificial para reforzar el monitoreo de espacios públicos y optimizar el trabajo policial. A través de esta tecnología, las cámaras pueden identificar en tiempo real los rostros de personas con pedido de captura y emitir alertas automáticas al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), desde donde se coordina la intervención de los equipos de campo.

El sistema se nutre de bases de datos judiciales y policiales actualizadas, y actúa sin intervención humana en la comparación de rostros, reduciendo márgenes de error y optimizando recursos. Además, se integra con los cierres digitales departamentales y los lectores de patentes.

Con aval legislativo

La Ley Provincial 9562, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y aprobada en 2024, habilitó el uso de inteligencia artificial en los sistemas de videovigilancia y permitió consolidar un marco normativo transparente para el tratamiento de la información. Esta legislación convierte a Mendoza en la primera provincia del país con reconocimiento facial de prófugos regulado por ley, garantizando su aplicación exclusiva para fines judiciales.

La tecnología de reconocimiento facial ya se utiliza de manera focalizada en encuentros deportivos y operativos especiales, en el marco del programa Tribuna Segura. También está en etapa de ejecución en el Servicio Penitenciario, donde se aplica en el control del sistema único de ingreso.