Vuelven los tres escenarios en simultáneo a las Sendas Culturales de Malargüe

Este sábado 11 de octubre, desde las 18 y hasta la medianoche, Malargüe volverá a llenarse de arte, música y color con una nueva edición de Sendas Culturales, una de las propuestas más queridas por la comunidad y los visitantes. La jornada, organizada por la Dirección de Cultura de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, llega con una gran noticia: vuelven los tres escenarios en simultáneo, una modalidad que permitirá disfrutar de espectáculos y actividades en distintos puntos de la ciudad.

Los escenarios estarán distribuidos estratégicamente en Plaza San Martín, Capra y Reloj, tres espacios emblemáticos donde se presentarán artistas locales y regionales, grupos de música, danza y expresiones culturales de distintos géneros. Esta propuesta busca descentralizar la oferta cultural y generar un recorrido que invite a vecinos y turistas a disfrutar de la ciudad como un gran escenario abierto.

Además de la música, Sendas Culturales contará con una feria de artesanos, puestos de microemprendedores y actividades infantiles, para que toda la familia pueda participar. Como es habitual, el evento ofrecerá un ambiente distendido, con opciones para todos los gustos, desde espectáculos en vivo hasta rincones dedicados al juego y la creatividad de los más chicos.

Desde la organización destacan el valor que tienen estas sendas como espacio de encuentro y de identidad local. “Sendas Culturales es mucho más que un evento: es una manera de compartir lo que somos, de apoyar a nuestros artistas y de disfrutar juntos del talento que tenemos en Malargüe”, señalaron desde la Dirección de Cultura.

La Municipalidad de Malargüe invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración que pone en valor el arte, la creatividad y el trabajo colectivo, reafirmando que la cultura sigue siendo el alma que une y da identidad a Malargüe.