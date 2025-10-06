Mendoza inicia una semana clave para su posicionamiento internacional como referente vitivinícola. Este domingo por la noche, en el hotel Hilton de Guaymallén, el Gobernador Alfredo Cornejo encabezó junto a la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, y el director general de Vinexposium, Rodolphe Lameyse, la bienvenida oficial para los 80 compradores internacionales que llegaron a la provincia para participar de Vinexpo Explorer 2025.Durante el encuentro, que reunió a representantes de empresas importadoras, cadenas hoteleras, distribuidores y mayoristas del sector, se presentó la agenda de actividades que se desarrollará hasta el jueves 9 de octubre en distintos puntos de la provincia.

Mendoza fue elegida como sede anfitriona del evento por su relevancia en la producción vitivinícola del hemisferio sur, su reconocida calidad enológica y su consolidada estructura de servicios turísticos y logísticos.

El formato, diseñado por Vinexposium, combina seminarios técnicos, degustaciones dirigidas, rondas de negocios y visitas a bodegas, permitiendo a los compradores internacionales conocer en profundidad la identidad vitivinícola de Mendoza y generar vínculos comerciales directos con productores locales.

Un evento estratégico para el desarrollo exportador

Vinexpo Explorer Mendoza es el resultado de meses de trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza, ProMendoza y Vinexposium, con el objetivo de aumentar la presencia del vino mendocino en los mercados internacionales.

Durante los próximos días, los visitantes participarán de degustaciones exclusivas, seminarios, recorridos por bodegas y rondas de negocios que consolidarán el vínculo entre la industria local y los principales mercados internacionales.