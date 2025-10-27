Verde y delicioso, las 15 ensaladas de hojas verdes que más nos gustan

Prepararamos primero los picatostes caseros. Para ello calentamos el horno a 180º. Mientras se calienta, frotamos el pan con un diente de ajo y lo cortamos en dados. Aliñamos el pan con un poco de aceite de oliva y los horneamos durante 5 minutos hasta que estén dorados.

Para hacer el aliño o salsa César, hacemos puré el diente de ajo que habíamos usado para frotar el pan y lo mezclamos con el aceite, la salsa Perrins, el zumo de limón, una cucharada de vinagre y la yema de huevo. Batimos bien hasta emulsionar y lo reservamos. Como podéis ver, en la salsa original, no se utilizan anchoas, pero sí en la salsa de la ensalada Cesar de pollo.

Lavamos y secamos las hojas de lechuga romana y las salpimentamos con esmero. Después echamos el aliño o salsa César por encima de las barcas u hojas de lechuga romana. Completamos rellenando las hojas con algunos picatostes y rallamos en el momento el queso parmesano por encima para que sea bien visible.