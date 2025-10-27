Una tarde diferente – CEBJA N° 3-065 Fortín 25 de Mayo

El 21 de octubre pasado se realizó un encuentro deportivo/socio recreativo entre las distintas instituciones CEBJA N° 3-065 Fortín 25 de Mayo dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael y el CENS 3-428 Arturo Blanco y PAP Y PAS 215 Alfredo Búfano.

Se llevaron a cabo deferentes actividades tales como caminata saludable, juegos de mesa, artes visuales, ping pong, vóley, futbol, tejo, entre otras.

Como siempre atentos a la calidad educativa de los alumnos, se propiciaron acciones que instaron al entretenimiento saludable, inclusivo y formativo. También re realizó una rica merienda con refrescos y sabrosas pizzetas que fueron elaboradas por el mimo personal de cada institución.

Fue así como los alumnos de los diferentes centros educativos, compartieron en un clima de tolerancia y empatía, una tarde especial en el espléndido camping del SUTE.

Nos parece oportuno compartir nuestra valoración sobre este tipo de; ya que consideramos que son muy bueno para generar y fortalece vínculos entre los diferentes centros educativos que, de manera mancomunada y cualitativa, trabajan para sostener la gran familia que conforma la Educación de jóvenes y Adultos.