Una segunda oportunidad que transforma vidas: el CENS Arturo Blanco abre inscripciones a los CEPAS

Desde el viernes 26 de septiembre, el sistema educativo mendocino abrió nuevamente las puertas a quienes desean concluir sus estudios secundarios con una propuesta innovadora y de gran impacto: los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (CEPAS). En San Rafael, esta oportunidad se concreta a través del CENS 3-428 «Prof. Arturo Blanco», ubicado en calle San Juan Bosco 189 (edificio de la escuela Villanueva).

Los CEPAS no solo permiten finalizar el secundario en modalidad flexible, adaptada a la realidad de jóvenes y adultos trabajadores, sino que además ofrecen una certificación profesional con rápida salida laboral, pensada para responder a las necesidades actuales del mercado y de la economía regional.

Educación con sentido laboral

El CENS Arturo Blanco brinda dos formaciones de alta demanda que vinculan educación y empleabilidad:

Bachiller en Diseño Multimedial: orientado a quienes buscan insertarse en el mundo de la comunicación digital. La formación integra diseño gráfico, redes sociales, marketing y producción audiovisual, competencias clave para el entorno digital actual.

Bachiller en Hotelería y Turismo: ideal para quienes deseen desempeñarse en una industria vital para San Rafael y la provincia. Incluye formación en atención al cliente, organización de eventos y servicios turísticos.

Ambas propuestas conjugan una formación básica integral con una capacitación profesional específica, lo que garantiza no solo el cumplimiento del derecho a la educación, sino también una mejora concreta en las oportunidades laborales.

Flexibilidad y compromiso con el futuro

La duración de las carreras es de tres años, con horarios diseñados especialmente para personas adultas, permitiendo compatibilizar el estudio con la vida familiar y laboral. El único requisito es tener más de 18 años y el deseo de terminar el secundario.

Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Escuelas, ya se encuentra en su segunda etapa de implementación y cuenta con 21 centros en toda la provincia. En todos ellos, se busca recuperar trayectorias educativas interrumpidas y brindar herramientas reales para un presente y un futuro mejor.

Inscribirse es dar un paso hacia adelante

Las preinscripciones ya están abiertas y se realizan de forma online a través del siguiente formulario:

Formulario de preinscripción CEPAS

Además, en las redes sociales del CENS Arturo Blanco se puede encontrar más información y flyers promocionales:

Instagram: @cens3428.arturoblanco

Facebook: CENS Arturo Blanco

Un camino posible para quienes no bajan los brazos

El CENS Arturo Blanco invita a todas las personas mayores de 18 años a dar el paso hacia una nueva etapa de su vida educativa y laboral. Con esta propuesta, educarse y capacitarse ya no son caminos separados, sino una misma vía hacia un futuro con más oportunidades.