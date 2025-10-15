San Rafael, Mendoza miércoles 15 de octubre de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Una familia tipo en Mendoza necesitó en septiembre $1.064.293 para no ser pobre

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 15 octubre, 2025

Una familia tipo en Mendoza necesitó en septiembre $1.064.293 para no ser pobre

Así lo indicó la DEIE. Para no ser considerado indigente, en la provincia se requirió un ingreso familiar superior a $436,185.

En septiembre, una familia de cuatro integrantes necesitó en Mendoza $1.064.293,40 para poder cubrir sus necesidades básicas y no caer por debajo de la línea de la pobreza. Este monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios esenciales.

El dato, informado esta tarde por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE), refleja que la Canasta Básica Total tuvo una variación de 1,26% respecto al mes anterior.

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) sirven para medir la indigencia y la pobreza, respectivamente.

En este marco, según se consignó, la CBA para una familia tipo 2 fue necesario para septiembre de $436.185,82. Teniendo en cuenta que el mes anterior se necesitó 430.766,58, el aumento fue de 1,26%.

Esto implica que aumentó menos que la inflación general, que también se conoció hoy fue del 2,2%, superando al 2,1% a nivel nacional. El valor cruzó el umbral del millón de pesos en abril.

Según el informe del organismo provincial, los valores están calculados para un hogar compuesto por cuatro integrantes (por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años).

Los rubros con mayores aumentos en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación en Mendoza del 2,2% en septiembre. Esto, después de que el mes pasado la inflación fuera del 2%, lo que implica una leve aceleración. En lo que va de 2025, el IPC acumula una variación del 20,2%.

La DEIE reveló que los rubros que subieron por encima del IPC general en septiembre en Mendoza fueron: Vivienda y servicios básicos (4%); Otros bienes y servicios (3,8%); Transporte y comunicaciones (3,1%); y Atención médica y gastos para la salud (2,3%).

En cambio, Educación (2,1%); Alimentos y bebidas (1,9%); Indumentaria (1,8%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1%); y Esparcimiento (0,6%) evolucionaron por debajo de la inflación promedio de la provincia.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/una-familia-tipo-mendoza-necesito-septiembre-1064293-no-ser-pobre-n5966398

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail