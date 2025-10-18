Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023 tras ser detenido en España, se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, y decidió colaborar con la Justicia norteamericana. De acuerdo con documentos citados por The Objective, el exespía detalló cómo el Gobierno de Hugo Chávez —y luego el de Nicolás Maduro— utilizó a la petrolera estatal Pdvsa como herramienta para canalizar fondos hacia campañas políticas y proyectos ideológicos en América Latina y Europa.
El exjefe de inteligencia también señaló que la estrategia de financiamiento político internacional continuó bajo Maduro, y que el régimen llegó a realizar transferencias millonarias en efectivo mediante valijas diplomáticas. Su colaboración con la Justicia estadounidense incluiría la entrega de pruebas documentales sobre esos aportes, lo que podría traducirse en una reducción considerable de su condena, estimada en unos 20 años de prisión.
Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/un-ex-jefe-de-inteligencia-venezolano-revelo-que-el-chavismo-financio-a-nestor-kirchner-y-otros-lideres/