El ex jefe de inteligencia militar del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, podría obtener una reducción sustancial de su condena en Estados Unidos luego de ofrecer información clave sobre las redes internacionales de financiamiento del régimen venezolano. Entre sus revelaciones más explosivas figura una lista de líderes y movimientos políticos de distintos países que, según él, recibieron dinero del chavismo, entre ellos el expresidente argentino Néstor Kirchner.

Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023 tras ser detenido en España, se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, y decidió colaborar con la Justicia norteamericana. De acuerdo con documentos citados por The Objective, el exespía detalló cómo el Gobierno de Hugo Chávez —y luego el de Nicolás Maduro— utilizó a la petrolera estatal Pdvsa como herramienta para canalizar fondos hacia campañas políticas y proyectos ideológicos en América Latina y Europa.

En su testimonio ante la Audiencia Nacional española, Carvajal aseguró que el kirchnerismo fue uno de los principales beneficiarios de ese esquema, junto con Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. “El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, declaró.

El exjefe de inteligencia también señaló que la estrategia de financiamiento político internacional continuó bajo Maduro, y que el régimen llegó a realizar transferencias millonarias en efectivo mediante valijas diplomáticas. Su colaboración con la Justicia estadounidense incluiría la entrega de pruebas documentales sobre esos aportes, lo que podría traducirse en una reducción considerable de su condena, estimada en unos 20 años de prisión.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/un-ex-jefe-de-inteligencia-venezolano-revelo-que-el-chavismo-financio-a-nestor-kirchner-y-otros-lideres/