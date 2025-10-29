Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo

“El temario es lo que anunció el domingo el Presidente”, indicaron a LA NACION desde la cartera política, en referencia al discurso de tono conciliador que dio Milei desde el bunker de La Libertad Avanza (LLA). Algunos interpretaron que buscará formar las alianzas que le sugirieron en su paso por Estados Unidos, cuando se confirmó la ayuda financiera de la administración de Donald Trump.

Guillermo Francos, y Catalán fueron los encargados de empezar con los llamados y mensajes a las provincias. La expectativa es que, al menos, 17 mandatarios darán el presente. Milei ya había dado el aval para que empezaran los contactos y este martes se confirmó el encuentro. El jefe de Gabinete,, y Catalán fueron los encargados de empezar con los llamados y mensajes a las provincias. La expectativa es que, al menos, 17 mandatarios darán el presente.

“No tengo problemas. Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, dijo el Presidente el lunes en A24. Y completó: “Muchos de ellos ayer me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.

Según pudo saber LA NACION, también recibieron la invitación Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Este lunes se contó que cayó bien entre los gobernadores el discurso de tono conciliador del Presidente. Los temas a plantear por parte de la Rosada son las reformas de segundo grado que apunta a sacar del nuevo Congreso el oficialismo, comenzando por la laboral.

Las demandas de las provincias

Los gobernadores, por su parte, seguramente insistirán con los temas que tienen pendientes desde hace meses: distribución de ATN e impuesto a los combustibles, obra pública, aportes de Anses a cajas de jubilaciones no transferidas y el presupuesto 2026, que el oficialismo tiene intención de debatir ya con la nueva composición del Congreso.

Más allá de que la convocatoria sea para las reformas que aspira a conseguir LLA, los gobernadores pondrán sobre la mesa esa agenda que es sobre la que en los últimos meses no consiguieron avanzar. Aunque la mayoría fue derrotado en su distrito, esperan que la mayor vocación a buscar consensos que mostró el Presidente les permita tratar esos puntos.

Un avance del encuentro del jueves fue la reunión que el neuquino Figueroa mantuvo con Caputo en Economía. El mandatario afirmó que fue para “avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia”. Mencionó que se busca trabajar “pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades”.

Hasta el momento -fuera de la firma del Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán-, el Presidente se reunió una sola vez con los 24 gobernadores. Fue el 19 de diciembre del 2023, apenas asumió. Desde entonces solo recibió a algunos de los aliados que ayudaron a sostener los vetos presidenciales.

Para los gobernadores, un factor clave en esta nueva etapa es que el ministro de Economía participe del diálogo. “Antes negociaban Francos o Catalán y les hacían dejar la billetera antes de las reuniones”, ironizó un mandatario ante este diario.