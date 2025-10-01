Tiro Federal San Rafael

El pasado sábado 27 de septiembre, la delegación del Tiro Federal Argentino de San Rafael participó en la eliminatoria del programa «PRODETIRO«, desarrollada en la provincia de Mendoza. Representaron al club los jóvenes deportistas Josefina Mella, Rocío Morales, Giuliano Martin y Bruno Becerra, quienes compitieron en diversa disciplina, quedando a tan solo un punto del equipo local, demostrando un alto nivel técnico y competitivo.

PISTOLA DE AIRE SUB 16

Josefina Mella obtuvo un puntaje total de 288 sobre 300, completando así una muy buena competencia.

RIFLE DE CAÑO DE QUEBRAR SUB 16

Bruno Becerra culminó su primera experiencia en competencia con un puntaje de 246 sobre 300, en una destacada actuación para su debut.

RIFLE DE CAÑO DE QUEBRAR SUB 14

Rocío Morales, con tan solo 12 años, logró un excelente puntaje de 293 sobre 300, marcando su mejor registro personal en competencia.

RIFLE DE AIRE OLÍMPICO SUB 14

Giuliano Martin finalizó con un puntaje de 256, completando una muy buena participación en esta exigente disciplina.

La participación del equipo sanrafaelino dejó en claro el compromiso, esfuerzo y proyección de estos jóvenes atletas, que continúan dejando en alto el nombre del Tiro Federal Argentino de San Rafael.

El Domingo 28 de septiembre se desarrolló una nueva instancia del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2025, denominado “Ángel ‘Lalo’ y Nicolás Gentile”, en la disciplina de Pistola Deportiva, completando así su 4ta Fecha de competencia.

25M PISTOLA DEPORTIVA (4t a fecha )

1ro. Adrián Lipparelli 328 ptos

2do. Rodrigo Guevara 322 “

3ro. Raúl Mancini 272 “

4to. Armando Lipparelli 204 “

5to. Cesilia Sumarán 202 “

6to. Luciano Crescitelli 199 “

En las próximas semanas tendrá lugar la 3.ª Edición del Torneo Internacional Trasandino – San Rafael 2025, que se disputará en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de San Rafael. Este evento representa el único torneo internacional de tiro organizado por un club en la República Argentina, consolidándose como un referente en la disciplina a nivel nacional e internacional.

Para esta edición, ya han confirmado su participación la Selección Nacional de la Federación Chilena de Tiro al Blanco, el Club de Amigos del Tiro de Viña del Mar y el Club Ciudad de los Valles de Santiago de Chile. De este lado de la Cordillera, acompañarán los Tiros Federales de San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Alta Gracia, Cerrillos (Salta), Río Cuarto, Gualeguaychú, Allén, General Roca y Rawson e incluso en los próximos días se esperan nuevas confirmaciones, alcanzando un estimado de más de 100 atletas compitiendo durante 3 días en un programa de 17 disciplinas olímpicas, mundiales, nacionales y locales a 10, 15, 25 y 50 metros. Esta variedad convierte al torneo en uno de los más completos e innovadores del país ya que en la competencia por equipos se disputará en la modalidad de Equipos Provinciales lo que da la posibilidad de unir esfuerzos entre distintos clubes de una misma provincia.

Cabe destacar que, en esta ocasión, se contará con 11 blancos electrónicos de última generación, 8 de los cuales fueron adquiridos recientemente a través de una importante inversión realizada por el club, con el objetivo de elevar la infraestructura al estándar requerido por eventos de esta envergadura.

Luciano Crescitelli

Secretario