Tiro: 3° Torneo Internacional Trasandino – San Rafael 2025”

Se disputó el “3° Torneo Internacional Trasandino – San Rafael 2025”, la única competencia internacional de tiro al blanco que se realiza en el país organizada por un club. Una vez más nuestra Institución se puso a la altura necesaria para desarrollar dicho evento del que participaron 18 delegaciones y 115 atletas que alcanzaron 235 participaciones divididos en 17 disciplinas olímpicas, mundiales, nacionales y locales que repartieron un total de 127 medallas.

Mas de 14.000 disparos se efectuaron, los cuales deben ser puntuados para conformar los diversos puntajes de cada tirador en cada disciplina y llegar al ordenamiento de la clasificación final. Sin dudarlo este evento ha sido el más grande de los tres realizados en la corta historia del torneo, ya que llevó a ocupar en forma plena las seis pedanas que el club posee, siendo estas las de 10m promocional, 10m olímpica “Presidentes Julio Martín y Armando Lipparelli” que lució los recientemente incorporados, cinco nuevos blancos electrónicos totalizando 10 de estos equipos necesarios para realizar este nivel de competencias, 15m de armas cortas blanco móvil, 25m siluetas olímpicas, 50m promocional y 50m olímpico dotadas de blancos electrónicos.

Solo empaño esta fiesta del deporte el problema suscitado con la delegación de la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile y el Club Deportivo de Amigos del Tiro de Viña del Mar que en un conjunto de 17 tiradores se presentó en nuestra aduana no pudiendo cruzarla a pesar de intentar denodadamente durante 14 horas destrabar la situación. Sin dudas quedará dicha mancha en este torneo y deberemos trabajar desde hoy mismo por el esclarecimiento de dicho evento y trabajar para recomponer nuestro estrecho lazo deportivo y de fraternidad con los hermanos chilenos para que vuelvan a confiar y apostar por este torneo.

Durante esta edición se instituyó para la competencia por equipos el “1° Torneo Binacional de Equipos Provinciales de Tiro – San Rafael 2025”, que posibilitó que las distintas provincias eligieran a sus mejores representantes entre sus clubes participantes, siendo el primer ganador del torneo la provincia de Córdoba con atletas de los Tiros Federales de Alta Gracia y Río Cuarto. En tanto el medallero general de las pruebas individuales del Torneo Trasandino quedó en manos de nuestro vecino el Tiro Federal de San Luis, que sucede a la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile y San Rafael como ganadores anteriores.

Las delegaciones que nos visitaron fueron el Tiro Olímpico Rawson, Cerrillos Tiro Club (ambos recorrieron 1400km para participar) y los Tiros Federales Argentinos de San Juan, Río Cuarto, Chivilcoy, Gualeguaychú, La Plata, San Luis, Allen, Rosario del Tala, Mendoza, General Roca, Buenos Aires, La Rioja, Alta Gracia y San Rafael.

Sin dudas el torneo sigue creciendo año a año y exige más y mejores instalaciones, jueces, organización y comodidades. Sin dudas lo logrado este año, a pesar del percance sufrido demuestra que el prestigio del torneo va trascendiendo cada vez mas lejos y debemos seguir trabajando fuertemente para no detener su crecimiento.

Agradecemos fuertemente el apoyo de la Municipalidad de San Rafael, con sus Direcciones de Deportes, Ceremonial y Protocolo, Delegaciones Barriales, en especial Barrio Unimev, a la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP), Aceites Yancanelo y Gráfica Gramajo.

Un balance muy positivo que nos invita a soñar con una cuarta edición en 2026, comenzaremos a trabajar para concretar dicho sueño!!

Luciano Crescitelli

Secretario

Fotos Ilustrativas