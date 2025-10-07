Testimonio de Lucha y Esperanza – CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz

El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, participó del ciclo de charlas sobre Conductas Autodestructivas, llevado a cabo del 6 al 9 de octubre en distintas instituciones educativas de San Rafael.

El encuentro estuvo a cargo del conferencista Fernando Soriano, representante de la Fundación Palabra de Vida, quien compartió su historia con el propósito de prevenir el consumo de drogas, el VIH/SIDA y la violencia.

Durante la charla, Soriano relató su testimonio de lucha y superación personal. Nacido en el barrio de Avellaneda, Buenos Aires, comenzó a vincularse desde muy joven con un entorno marcado por la delincuencia y el consumo de drogas. A los 12 años inició el consumo de marihuana, lo que lo llevó a una rápida dependencia.

A los 15 años, probó cocaína por primera vez y fue en ese mismo período cuando contrajo VIH/SIDA.

El punto de inflexión en su vida llegó cuando una persona le devolvió esperanza, ayudándolo a reconocer que su verdadera lucha no era solo contra las drogas, sino contra la pérdida de sentido y dignidad humana.

Soriano concluyó su testimonio con un mensaje inspirador:

“Ahora soy libre; encontré el camino, la vida y la verdad, y un verdadero sentido para mi vida.”

Su experiencia dejó una profunda reflexión en la comunidad educativa, reforzando la importancia de la prevención, la escucha y la esperanza como caminos posibles para transformar la vida.