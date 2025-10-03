Taller de Estimulación de los Sentidos: Una Experiencia Inclusiva y Transformadora

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social invita a educadores, familias y todas las personas interesadas a participar en un Taller de Estimulación de los Sentidos. Este taller único ofrece una oportunidad para explorar el entorno a través del tacto y el oído, promoviendo una comprensión más profunda y accesible del mundo que nos rodea.

¿Qué aprenderás?

Sistema Braille : Descubrirás cómo funciona este sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual, de la mano de especialistas y personas con experiencia directa.

: Descubrirás cómo funciona este sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual, de la mano de especialistas y personas con experiencia directa. Percepción sensorial : Explorarás nuevas formas de percibir la ciencia y el conocimiento a través de sonidos, texturas y herramientas digitales inclusivas.

: Explorarás nuevas formas de percibir la ciencia y el conocimiento a través de sonidos, texturas y herramientas digitales inclusivas. Enfoque inclusivo: Aprenderás prácticas accesibles que te permitirán ampliar tu manera de enseñar y aprender, con un enfoque que favorece la inclusión y el respeto hacia las diversas capacidades.

Profesionales a cargo:

Prof. Belén González

Tec. María Inés Vicente

Dra. Beatriz García

Dra. Johanna Casado

Fechas:

Jueves 2 de octubre : 18:00 a 21:00 hs.

: 18:00 a 21:00 hs. Viernes 3 de octubre : 10:00 a 13:00 hs. | 18:00 a 21:00 hs.

: 10:00 a 13:00 hs. | 18:00 a 21:00 hs. Sábado 4 de octubre: 9:00 a 12:00 hs.

Lugar: Sala de Inducción – Planetario Malargüe

Este taller está reconocido por la Resolución Número 2024-213-E-GDEMZA, lo que otorga puntaje docente a quienes participen.

Inscripciones: Clic aquí

Un taller que combina ciencia, accesibilidad y creatividad, brindándote herramientas para enriquecer tu enseñanza y comprensión del mundo de manera inclusiva.