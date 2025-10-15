El Centro Cívico de San Rafael fue escenario para que la Dirección General de Escuelas entregara, hoy, aulas digitales móviles (ADM) a siete escuelas primarias departamentales. De este modo, cada institución recibió 30 netbooks para estudiantes, notebook para docentes, pantalla digital y proyectos multimedia.

Las escuelas beneficiadas fueron la 1-082 Provincia de Chaco, 1-091 Domingo Hermida, 1-130 Carmen Zapata de Corvalán 1-137 Juan Palma, 1-207 Manuel Antonio Sáez, 1-270 Rodolfo Iselín y 1-711 Maestra Secundina Quiroga de Calderón.

“Estamos muy felices con esta entrega, sobre todo porque sabemos que es un recurso que llega directo al aula y que es realmente ocupado por alumnos y docentes para lograr la mejora actividad áulica posible”, comentó Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la DGE.

La funcionaria señaló que en la oportunidad también se entregaron los premios correspondientes a una competencia de desafíos matemáticos que se dieron en la instancia provincial denominada MATE, “donde utilizamos la plataforma Matific con inteligencia artificial, con los chicos trabajando en la resolución de diferentes desafíos, y con la grata sorpresa de que una escuela de San Rafael resultó con el mayor puntaje a nivel provincial, por lo cual sentimos gran alegría de poder realizar estas distinciones en algo tan importante como el aprendizaje de la matemática”.