Sentir nacional, danza y folklore en la elección de la flor de la tradición en San Rafael

San Rafael vivirá este fin de semana una verdadera fiesta de la identidad cuyana. La Federación Gaucha San Rafael, junto al Municipio, organizan una propuesta que reunirá destrezas, comidas típicas, música y danza, coronada por la elección de la Flor de la Tradición departamental.

De esta manera, primera vez, el evento se realizará en nuestra ciudad bajo un sistema similar al que se utiliza en San Carlos, capital provincial de la Tradición.

El encuentro comenzará el domingo desde las 11 en el predio de la Federación Gaucha, en el Parque Mariano Moreno (ex zoológico).

“Vamos a iniciar con un desfile de agrupaciones gauchas y academias de danza por calle Tulio Angrimán. En el predio se harán los actos con izamiento de bandera y la Banda de Música de la Policía”, explicó Walter Riesco, coordinador de la Federación Gaucha de San Rafael.

También habrá música en vivo y stands de comidas. La entrada es libre y gratuita, aunque se pide colaborar con un alimento no perecedero

CINCO CANDIDATAS

Este año hay cinco candidatas que aspiran a ocupar el lugar que hoy ostenta la paisana Antonela Manca.

Para eso deberán pasar un examen teórico que incluye más de un centenar de preguntas de cultura general (Martín Fierro, símbolos patrios, comidas típicas, bailes, animales y flora mendocina) y pruebas prácticas (danzas cuyanas, destrezas ecuestres, elaboración de tortas fritas, vestimenta, entre otros)

La evaluación la hará un grupo de 5 jueces que van acumulando el puntaje en las plantillas.

ENCUENTRO EN EL ROMA

La nueva Flor de la Tradición se conocerá el martes 7 a las 20 en el Teatro Roma. Allí, además habrá danza, música y entrega de distinciones.

La representante de San Rafael competirá en noviembre en San Carlos por el título de Flor Provincial, instancia que a su vez clasifica a la Donosa Nacional de la Tradición Jujuy.

“Es la primera vez que se organiza en San Rafael con este formato, y creemos que es una gran oportunidad para que el público apueste a nuestras tradiciones, porque encierran valores que fortalecen la educación y el futuro de nuestros jóvenes”, destacaron desde la Federación Gaucha.