Semana de la Familia – Por:. CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

En el marco del Proyecto Institucional: «Semana de la Familia», el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, desarrollaron una actividad con las profesoras Andrea Garrido y Adriana García impulsan una propuesta educativa basada en la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo, desde el Aula Satélite N°1, que funciona en la Delegación Municipal.

Su labor cotidiana refleja el compromiso con una educación inclusiva, cercana y humana, donde la escuela se convierte en un espacio de encuentro entre saberes, generaciones y afectos.

A través de actividades compartidas, la comunidad educativa celebra los vínculos familiares como pilares fundamentales del aprendizaje, la solidaridad y la convivencia.