San Rafael, Mendoza viernes 17 de octubre de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Se viene esencia 2025: Un homenaje a «La música cuyana ya Jorge Viñas»

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 17 octubre, 2025

El próximo miércoles 22 de octubre a las 21 horas, el Cine Teatro Roma será escenario de una noche muy especial: la segunda edición de “Esencia Cuyana”, un espectáculo que celebra la música, la identidad y el legado de los grandes artistas de nuestra región.

Este año, el encuentro rendirá un homenaje al reconocido músico y compositor Jorge Viñas, una de las voces más representativas del folclore cuyano.

El evento, con entrada libre y gratuita, reunirá a intérpretes y músicos locales junto a invitados de gran trayectoria.

Entre los artistas que participarán se destacan el propio Viñas, Pocho Sosa, Vanina Fernández, Patricia Cangemi, José Muñoz, Sebastián Luján, Chicha Rosales y los Trovadores de Cuyo.

También los músicos Bernardo Ríos, Ramón Álvarez, Maciel Heredia, Beto y Julio Tobares y Cesar Tobio. Además, habrá una presentación especial a cargo de Carlos Cuadros.

“Es una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, con la esencia de lo que somos y con la música que nos identifica como región”, expresó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo, quien destacó que “todos los artistas locales se han sumado con entusiasmo a este homenaje que se realiza en el mes de San Rafael”.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail