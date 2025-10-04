Con la habilitación de la Variante de Palmira, Mendoza suma una de las obras viales más trascendentes de las últimas décadas. La traza de 36,5 kilómetros transformará la logística provincial y nacional, al desviar el tránsito pesado de los accesos metropolitanos y potenciar la conectividad hacia Chile y el Sur de la provincia.

Por el lugar transitaron el Gobernador Alfredo Cornejo; el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Gobierno Nacional, había sufrido demoras en su desarrollo. Sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por la Provincia, se reactivó y se concretó, garantizando que un plan estratégico no quedara inconcluso.

Entre los principales beneficios de la nueva vía se destacan el ahorro de 25 kilómetros en el recorrido actual, mayor seguridad vial en el Acceso Este y la RN40, y un fuerte impulso al corredor bioceánico, clave para el transporte de carga pesada y la competitividad regional.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó que la habilitación se dio en un contexto de urgencia por la situación del Acceso Sur. “Nosotros solicitamos al Gobierno nacional la apertura de esta ruta. La empresa a cargo hizo lo posible por adelantar los tiempos, porque era necesario habilitarla al tránsito. La obra ya estaba lista y hoy tenemos más de 30 kilómetros que atraviesan un sector inhóspito y que vienen a dar una solución concreta a la congestión del tránsito vehicular en el Gran Mendoza”, expresó.

El funcionario resaltó que la obra impactará directamente en la calidad de vida de los mendocinos. “Con esta habilitación logramos sacar de los accesos metropolitanos a los casi 1.500 camiones diarios que cruzan hacia Chile. Esto significa menos congestión, menos accidentes y más seguridad vial. Además, el ahorro de 25 kilómetros y de tiempo de viaje es sustancial, tanto para el transporte de cargas como para los automovilistas”, remarcó.

Mema también subrayó la importancia de continuar con un plan integral de infraestructura. “Este fue un compromiso del Gobierno nacional y esperamos que pronto se avance con el resto de los tramos de la Ruta 7. En paralelo, desde la Provincia vamos a licitar la obra entre la Variante Palmira y el nudo vial, una intervención compleja pero necesaria, como lo fue la Ruta 82. Todo apunta a mejorar los tiempos de viaje y a consolidar un sistema vial moderno para Mendoza”, sostuvo.

Por último, el ministro celebró el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios para garantizar el avance de las obras estratégicas. “Cuando se trabaja mancomunadamente, se pueden resolver rápido los problemas. Esta obra era muy esperada y hoy es una realidad que nos permite proyectar un futuro de mayor integración y competitividad para Mendoza”, afirmó.

Con esta habilitación, Mendoza consolida su rol dentro del corredor bioceánico y reafirma la importancia de la infraestructura vial como motor de desarrollo productivo y social.

GALERÍA