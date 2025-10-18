Se abre la inscripción para el Desfile Cívico-Militar del 75° Aniversario de Malargüe

En el marco de los festejos por el 75° Aniversario de Malargüe, la Municipalidad invita a todas las instituciones educativas, organizaciones sociales, culturales, deportivas y fuerzas de seguridad a formar parte del Desfile Cívico-Militar, una de las actividades más representativas de la comunidad malargüina.

Con el objetivo de organizar el evento de manera ordenada y participativa, se ha habilitado un formulario de inscripción online, cuyo acceso se encuentra disponible a través de un código QR y del siguiente enlace directo: Formulario de inscripción al Desfile Cívico-Militar . En él, los interesados podrán registrar su participación y acceder a toda la información necesaria sobre la jornada.

La fecha límite para inscribirse es el 10 de noviembre, y se recuerda que, en el caso de las instituciones educativas, participarán únicamente los últimos años de cada nivel. Además, desde la organización se solicita no realizar muestras ni demostraciones durante el desfile, a fin de respetar los tiempos y el orden establecido para todas las delegaciones participantes.

Este acto conmemorativo, que cada año reúne a vecinos, escuelas, instituciones y fuerzas de seguridad, se desarrollará en un marco de orgullo y pertenencia, rindiendo homenaje a la historia, el crecimiento y la identidad de Malargüe.

Para más información o inscribirse, también se puede escanear el código QR disponible en el flyer oficial difundido por el Municipio.