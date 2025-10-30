San Rafael recibo a más de 50 equipos de todo el país en un torneo nacional de Handball

Hasta el domingo 2 de noviembre, San Rafael se convierte en epicentro del handball argentino, al recibir el Torneo Nacional de Clubes “C” en las categorías Menores y Cadetes, tanto femenino como masculino.

La competencia, organizada por la Asociación Sanrafaelina de Balonmano (ASABAL) y fiscalizada por la Confederación Argentina de Handball, reúne a más de 50 equipos provenientes de Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chubut y distintas regiones del país.

Los partidos se disputarán en varios escenarios deportivos del departamento, entre ellos el Polideportivo Nº 2, el Campo Maristas, y las canchas de los clubes Huracán y Pedal, con actividad diaria de 10 a 20 horas.

Durante seis días, San Rafael vivirá una verdadera fiesta del deporte, con cientos de jóvenes compitiendo en un clima de camaradería, esfuerzo y emoción.

El presidente de ASABAL, Juan Francisco García, destacó “la gran convocatoria lograda y la capacidad organizativa que tiene San Rafael para ser sede de torneos nacionales de esta magnitud”.

Por su parte, la directora de Deportes municipal, Alejandra Bajbuj, subrayó el acompañamiento del municipio y la relevancia del evento: “Es un orgullo que nuestros clubes puedan formar parte de una competencia de este nivel, que fortalece el desarrollo deportivo local y genera movimiento turístico y económico en la ciudad”.

El Nacional de Clubes no solo dejará resultados deportivos, sino también experiencias compartidas, integración y un fuerte espíritu de equipo que reafirma el crecimiento del handball en la región.