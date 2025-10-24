San Rafael inicial el calendario de Vendimia 2026 con la Fiesta de la Flor de la Vid

Con la llegada de la primavera y el florecimiento de los viñedos, Mendoza inicia formalmente el camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La apertura estará a cargo de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid, que se celebrará el 1 de noviembre en la bodega Iaccarini, en San Rafael, y que fue establecida por ley en 2019 como el inicio oficial del calendario vendimial.

En diálogo con Luis Abrego y Patricia Alanis en Lado A por Radio Jornada 91.9; Cyntia Maggioni, vicepresidente del Ente de Turismo, destacó el valor simbólico de esta celebración:

«Sin la flor de la vid no sabemos qué cosecha vamos a tener, y por ende, qué vino nuevo celebraremos en marzo».

La fiesta, que nació hace 12 años impulsada por la Cámara de Comercio de San Rafael y el sector bodeguero, contará este año con la participación estelar del dúo Baglietto-Vitale. El evento comenzará a las 18 horas con un DJ en vivo, continuará con degustaciones de más de 20 bodegas, propuestas de gastronomía local, y cerrará con música y baile bajo las estrellas.

«Es un poco todo lo que vivimos en Vendimia, concentrado en una sola noche», explicó Maggioni.

Desde el Ente de Turismo aseguran que este evento, aunque joven, tiene un gran potencial de crecimiento.

«Es una oportunidad para potenciar el turismo interno y proyectar esta fiesta también hacia afuera de la provincia», remarcó.

La funcionaria también valoró el trabajo conjunto con el municipio de San Rafael y el sector privado, y resaltó el espíritu federal de la fiesta:

«La Vendimia es una celebración de todos, que trasciende colores políticos y une a todo el pueblo».

Las entradas ya están disponibles en la sede de la Cámara de Comercio de San Rafael (Av. Libertador 78) y pueden reservarse por WhatsApp al 264-4045000. Hasta el 24 de octubre, se pueden comprar con tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Nación.