Desarrollo multimedia y hotelería y turismo son las propuestas de terminalidad educativa con formación laboral están destinadas a jóvenes y adultos, el gobierno escolar.

La Dirección General de Escuelas informa que en San Rafael están abierta las inscripciones a dos nuevas formaciones laborales con terminalidad educativa de nivel secundario, destinadas a jóvenes y adultos que quieran formarse en desarrollo multimedial y hotelería y turismo que se cursarán en los espacios educativos CEPAS (Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario).

La delegada de la regional Sur, María José Sanz, dijo que en la zona son muy requeridas esas formaciones ya que el mercado laboral lo pide. “Estamos abriendo las preinscripciones y ya informaremos a la comunidad para que los interesados puedan formarse y terminar sus estudios secundarios”.

La supervisora de la sección 5 Andrea Rodríguez, expresó que estas carreras se ofrecen para todo el sur mendocino. “Se abrirán estas dos nuevas formaciones en el CENS 3-428 Arturo Blanco. Diseño multimedia y hotelería y turismo son formaciones muy requeridas en nuestra zona. Es una oferta flexible de acuerdo a los tiempos de cada estudiante y dura tres años”.

Patricia Quiroga, inspectora técnica de la sección 4, dijo que los CEPAS tienen orientaciones que serán certificadas por la DGE.

Por su parte, María Belén Vargas, directora del CENS 3-428 invitó a todos los interesados a inscribirse: “Ya tenemos 15 interesados, se pueden acercar a la escuela o por los canales de comunicación de la DGE. Toda la formación está pensada para que los estudiantes se formen para terminar la secundaria y se capaciten en una formación laboral. Invitamos a que se inscriban en estas dos formaciones novedosas para que puedan terminar la secundaria y también egresen con una formación laboral”.