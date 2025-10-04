Durante todo el mes se extenderán en el territorio provincial las actividades organizadas en el marco de Octubre Rosa.

En el marco del Mes de Concientización sobre Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud y Deportes realizará una serie de actividades de prevención con la comunidad y equipos de salud durante todo el mes, con el objetivo de brindar información y realizar controles para evitar el cáncer de mama.

La detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura. Para ello, el método recomendado es la mamografía. Todas las mujeres entre los cincuenta y los sesenta y nueve años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno o dos años.

Este tipo de cáncer es la neoplasia más común en mujeres a nivel mundial, representando una carga significativa de morbimortalidad. La detección precoz ha demostrado ser la estrategia más eficaz para reducir la mortalidad, ya que permite su diagnóstico en etapas tempranas.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud y Deportes, desde el Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama, trabaja de manera conjunta y articula con el Instituto Nacional del Cáncer.

Cronograma Octubre Rosa 2025

Región Norte:

Capital

Hospital Central de Mendoza – Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama

• Fechas: Lunes 6, 20 y 27de octubre

• Horario: 10

• Lugar: Consultorio Externo 41

• Actividad: Examen Mamario y pedido de mamografía.

• Fechas: del 13 al 17 de octubre

• Horario: de 9 a 11

• Lugar: Jardines del hospital.

• Actividad: Stand de concientización.

Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama y Cuello de Útero

• Fecha: 20 de octubre

• Horario: 9

• Lugar: Hospital Universitario

• Actividad: Jornadas “Abordaje del cáncer de mama”

• Fecha: 23 de octubre

• Horario: 9

• Lugar: Legislatura provincial

• Actividad: Simposio hablemos del cáncer de mama.

Hospital Lagomaggiore – Campaña de concientización sobre el cáncer de mama

• Fechas: del 1 al 10 de octubre

• Actividad: Campaña en redes sociales. Viralización de contenido claro y accesible sobre: factores de riesgo, signos de alerta, autoexploración mamaria, importancia de la mamografía y controles médicos periódicos. Difusión del Servicio de Mastología del hospital: equipo médico, tecnología disponible y horarios de atención.

• Fecha: del 13 al 17 de octubre

• Actividad: Controles mamarios integrales a pacientes internadas. Actividad del Servicio de Ginecología. Exámenes físicos completos. Solicitud de estudios complementarios según el caso. Promoción de hábitos saludables.

• Fechas: del 13 al 17 octubre

• Actividad: Controles mamarios integrales a pacientes internadas. Servicio de Ginecología: exámenes físicos completos. Solicitud de estudios complementarios según el caso. Promoción de hábitos saludables.

• Fecha: 20 de octubre

• Actividad: Encuentro con pacientes. Espacio de contención, diálogo y acompañamiento. Participan: Ginecología, Diagnóstico por Imágenes, Oncología, Psicología y Musicoterapia.

• Fechas: del 20 al 24 de octubre

• Actividad: Mamografías a libre demandamujeres de 40 a70 años

• Fechas: del 21 al 23 de octubre

• Horario: 10 a 12

• Actividad: Consultorio externo a demanda espontánea para evaluación de patología mamaria.

• Fecha: del 28 al 31de octubre

• Actividad: Consultorio abierto para la comunidad. Asesoramiento y respuesta a dudas frecuentes sobre el cáncer de mama. Profesionales disponibles para educar, orientar y acompañar.

Las Heras

• Todos los viernes de octubre se realizarán ecografías itinerantes en los centros de Salud Municipales, acompañados de un equipo del Área.

Guaymallén

• Fecha: 15 de octubre

• Hora: 9

• Lugar: Paraná y Besares, San José

• Actividad: Caminata Saludable en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

• Fecha: 19 de octubre

• Hora: 8

• Lugar: Predio de la Virgen

• Actividad: Mediamaratón IUSP 4ªedición.

Godoy Cruz

• Fecha: 12 de octubre

• Hora: 17

• Lugar: Espacio Arizu

• Actividad: Concientizar está de moda. Asociación Mujeres Poderosas Mendoza

Luján

• Fecha: 3 de octubre

• Actividad: Cartelería informativa en color rosa. Actividades en la plaza departamental con folletería y concientización de las patologías.Entrevista en radio local CDJ Radio Perdriel 105.1

• Fecha: 22 y 24 de octubre

• Actividad: Concientización y captación de pacientes, en territorio, en plaza departamental y entrega de globos rosados.

• Fecha: 13 y 20 de octubre

• Actividad: Concientización en todos los CAPS

Casa de la Salud de la Mujer

Desde este mes de octubre, amplía su Sección de Patología Mamaria, lo que nos da la posibilidadde poder duplicar la cantidad de mamografías yasí responder a la búsqueda activa de pacientesen edad de tamizaje (50 a 69 años sin pedido médico), una tarea que se realizará en conjuntocon las áreas departamentales.

Valle de Uco:

Tunuyán

• Fecha: 20 al 24 deoctubre

• Horario: 9:00hs

• Lugar: Hospital Scaravelli.

• Actividad: Mamografías a demanda.

Tupungato

• Fecha: 1de octubre

• Horario:9:00 hs

• Lugar:Plaza Departamental.

• Actividad: Acto de apertura de la campaña. Entrega de folletería, charlas informativas y stand con profesionales de la salud.

Fecha: 6 y 20 de octubre. Horario:9:00hs.

• Lugar: Hospital Gral. Las Heras

• Actividad:Instalación de stand informativo con entrega de folletería, charlas educativas y mamografías a demanda. Fecha: 6 de octubre. Horario:11:00hs. Lugar:Hospital Gral. LasHeras.

• Actividad:Taller de automaquillaje, a cargo del centro de estética Luz Belleza.

• Fecha: 16 y 30 de octubre

• Horario:9:00hs

• Lugar: Hospital Gral. Las Heras

• Actividad:Stand informativo, entrega de material educativo, charlas y mamografías a demanda.

• Fecha:22 de octubre

• Horario:8.30hs

• Lugar: Caps 95 Zampal

• Actividad: Charla informativa en la escuela Secundaria Capitán de Fragata Moyano del distrito del Zampal, para alumnos, docentes y personal de patrullaje.

• Lugar: Caps 370 Gualtallary y 198 La Arboleda, Mateadas reflexivas «relatos de mujeres que transitaron el cáncer de mama» días y horarios a confirmar

• Fecha: 6 de octubre

• Lugar: Caps 94. Llevamos mujeres al hospital a realizarse mamografías de manera espontánea.

• Actividad: Caminata con la comunidad día y hora a confirmar.

• Fecha:20 de octubre

• Horario:8,30

• Lugar:Caps 184 Anchoris

• Actividad:caminata por la comunidad, y culminación con taller de autoexamen, relatos reflexivos y desayuno saludable.

• Fecha: todas las semanas de octubre

• Lugar: Cic 928

• Actividad: se realizarán talleres, autoexamen e importancia del diagnóstico temprano.

• Actividad Central. La 2da Edición de la caminata Rosa, declarada de interés departamental, el sábado 18 de octubre a las 18hs, es una actividad de iniciativa del área pero con colaboración de la municipalidad y la Liga de Lucha contra el cáncer. habrán puestos de hidratación donde habránLic Obstetras enseñando el auto examen, sorteos, baile, merienda saludables y emprendedores.

San Carlos

• Fecha: 16 de octubre de 2025

• Lugar:Plaza de San Carlos–Expo Salud San Carlos

• Actividad:concientización sobre el Cáncer de Mama.

• Fecha: 20deoctubrede2025

• Lugar:Salón Rotary–La Consulta

• Actividad:Charla sobreprevención del Cáncer de Mama para estudiantes de 4°y5° año.

• Fecha: 24 de octubre de 2025

• Lugar:Salón Albergue–San Carlos

• Actividad:Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y5° año.

• Fecha: 27 de octubre de 2025

• Lugar:S.U.M CIC–Chilecito

• Actividad:Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y 5° año.

Región Este:

Rivadavia

• Fechas: Viernes 17 de octubre de 9:00 a 12:00

• Lugar:CICN°912, La Reducción, Rivadavia

• Destinatarios:Comunidad en general

• Actividadesdestacadas:Participación de instituciones del distrito. Entrega de folletería y material informativo. Coordinación de turnos para mamografías con el Hospital Carlos Saporiti. Propuestas informativas y actividades educativas.

La Paz

• Fecha: Martes y jueves. Consultorio libre demanda de 8 a 18 hs. Miércoles consultorio libre demanda de 16 a 20

• Lugar:Centro de Salud Nº90 Herminia Nielsen Desaguadero. Los mismos días se realizan charlas en la sala de espera y se programan turnos para mamografías.

• Lugar:CIC 914 Las colonias: Los días miércoles escuelas núcleos donde asisten alumnos en donde son invitados a escuchar charlas de prevención y detección de CA de mamas. Villa Cabecera La Paz.

El mes comienza con un afiche puesto en la entrada de cada centro de salud donde se inicia con una pregunta:Te Sumas? En la misma, cada mujer y hombre marca su mano con color rosa, colocando su nombre.Está actividad culmina con una actividad física caminata por las calles principales.

Región Sur:

San Rafael

• Fecha: 02/10

• Horario: 9:30 hs

• Actividad: Campaña de HPV, PAP y concientización en el CPAS Palermo Chico.

• Fecha: 16/10

• Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Salto de Las Rosas en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención

• Fecha: 18/10

• Actividad: Caminata en el microcentro en conjunto a Cruz Roja, OSEP, Hospital y entidades afines.

• Fecha: 23/10 y 16/10

• Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Villa 25 de mayo en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención

• Fecha: 31/10

• Actividad: Campaña, caminata y suelta de globos en el distrito de Monte Coman en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención.