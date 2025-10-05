La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) podría aumentar un 19% en el año 2026, simepre y cuando la Legislatura apruebe sin modificaciones la Ley de Impositiva que el Poder Ejecutivo ingresó esta semana, junto con las de Avalúo y Presupuesto.

Este incremento es producto de la suba que el Gobierno propuso para las Unidadess Fijas, que pasarán de ser 420 pesos a 500 pesos en el 2026.

De esta manera, de aprobarse los cambios, el trámite de la RTO tendrá un ajuste en sus valores y, a partir del 1 de enero de 2026, su costo será el siguiente:

Motos hasta 300cc: $13.915 (23 UF + IVA incluido).

hasta 300cc: $13.915 (23 UF + IVA incluido). Motos de más de 300cc: $25.410 (42 UF + IVA) incluido.

de más de 300cc: $25.410 (42 UF + IVA) incluido. Autos : $36.905 (61 UF + IVA incluido).

: $36.905 (61 UF + IVA incluido). Camionetas : $40.535 (67 UF + IVA incluido).

: $40.535 (67 UF + IVA incluido). Camiones: $50.215(83 UF + IVA incluido).

Actualmente los vehículos particulares cero kilómetro tienen un período de gracia de 60 meses antes de realizar la primera inspección, mientras que aquellos destinados a actividades comerciales deberán cumplir con la RTO dentro del primer año de patentamiento.