El aumento alcanzaría del 19% para todas las categorías.
Este incremento es producto de la suba que el Gobierno propuso para las Unidadess Fijas, que pasarán de ser 420 pesos a 500 pesos en el 2026.
- Motos hasta 300cc: $13.915 (23 UF + IVA incluido).
- Motos de más de 300cc: $25.410 (42 UF + IVA) incluido.
- Autos: $36.905 (61 UF + IVA incluido).
- Camionetas: $40.535 (67 UF + IVA incluido).
- Camiones: $50.215(83 UF + IVA incluido).
Actualmente los vehículos particulares cero kilómetro tienen un período de gracia de 60 meses antes de realizar la primera inspección, mientras que aquellos destinados a actividades comerciales deberán cumplir con la RTO dentro del primer año de patentamiento.