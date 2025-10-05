Este incremento es producto de la suba que el Gobierno propuso para las Unidadess Fijas, que pasarán de ser 420 pesos a 500 pesos en el 2026.

  • Motos hasta 300cc: $13.915 (23 UF + IVA incluido).
  • Motos de más de 300cc: $25.410 (42 UF + IVA) incluido.
  • Autos: $36.905 (61 UF + IVA incluido).
  • Camionetas: $40.535 (67 UF + IVA incluido).
  • Camiones: $50.215(83 UF + IVA incluido).

Actualmente los vehículos particulares cero kilómetro tienen un período de gracia de 60 meses antes de realizar la primera inspección, mientras que aquellos destinados a actividades comerciales deberán cumplir con la RTO dentro del primer año de patentamiento.