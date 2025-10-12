Reporte Meteorológico – Domingo 12/10/2025

Viento: Viento Zonda leve en toda la precordillera, desde las 13:00 hs., hasta las 18:00 hs. Resto de la provincia con viento calmo.

Nubosidad: Cielo generalmente despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en alta montaña.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 22°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 0°C a 1°C, con posibles heladas parciales.

Mínima (Sur): 5°C.

Mínima (Norte y Este): 6°C.

Lunes 13/10:

Viento: Brisa leve del norte desde las 12:00 hs., hasta las 22:00 hs., afectando principalmente zona Este, Valle de Uco y zona Sur.

Nubosidad: Cielo generalmente despejado en el llano y alta montaña. Malargüe presenta seminubosidad desde las 22:00 hs., hasta las 03:00 hs., del Martes.

Alta Montaña: Cielo generalmente despejado.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 27°C a 28°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 3°C.

Mínima (Sur): 8°C.

Mínima (Norte y Este): 9°C.

Martes 14/10:

Viento: Viento norte moderado desde las 11:00 hs., hasta las 21:00 hs., afectando principalmente la franja Este, zona Este y zona Sur.

Viento Zonda en Malargüe, Sur de Malargüe, Sur del Valle de Uco, Valle de Uspallata y precordillera de Mendoza, desde las 11:00 hs., hasta las 20:00 hs. aproximadamente, con velocidades de hasta 40 km/h en Malargüe.

Nubosidad: Amanece despejado. A partir de las 15:00 hs., seminublado en Malargüe y Sur del Valle de Uco. Desde las 23:00 hs., hasta las 03:00 hs., del Miércoles, cielo nublado en zona Sur, sin precipitaciones.

Alta Montaña: Seminublado desde las 14:00 hs., tornándose nublado durante la noche, sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 29°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 6°C.

Mínima (Sur y Norte-Este): 10°C a 11°C.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.