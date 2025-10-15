Renovación del entorno de la «Ex Terminal»

Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales avanzaron con trabajos de adoquinado, mejoramiento de calzadas e intervenciones arquitectónicas complementarias en distintas arterias que rodean el predio.

Actualmente se lleva adelante la colocación de adoquines en la segunda cuadra de calle Almafuerte, entre Coronel Suárez y Corrientes. Allí ya se habían ejecutado los contrapisos de hormigón y los cordones.

“Dimos comienzo a ese trabajo para poder ir liberando la calzada y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la zona”, señaló Secretaría de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

En paralelo, se trabaja también en la intersección de Godoy Cruz, Almafuerte y Corrientes, donde se está generando una pequeña plazoleta con una fuente, en un triángulo urbano que sumará verde y espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

UN ENTORNO RENOVADO Y MÁS SEGURO

Las tareas incluyen la colocación de mosaicos en la primera cuadra de Almafuerte, mejoras en iluminación, accesibilidad y circulación, y una puesta en valor integral del perímetro de la ex Terminal.

“Estas obras del entorno vienen a complementar lo que genera la gran obra central, jerarquizando esa parte del centro. Es un impacto positivo que los vecinos ya pueden ver: mejora la estética, la seguridad y la comodidad para caminar o circular con vehículos”, agregó la funcionaria.

ÚLTIMOS DETALLES PARA SU APERTURA

Mientras tanto, en el interior del edificio principal continúan las tareas finales de limpieza, pintura y terminaciones menores.

“Estamos muy cerca de concluir una obra que marcará un antes y un después en el centro de San Rafael. Muy pronto los vecinos podrán disfrutar de este espacio”, explicó Fichetti.