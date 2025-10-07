Próximamente la XXI edición de la «Fiesta Departamental del Adulto Mayor»

Durante la jornada habrá premios, sorteos, música en vivo y mucha diversión.

El tradicional evento de las personas mayores reúne a grupos y particulares que llegan desde la Ciudad y los distritos.

Aquellos que deseen participar del evento, totalmente gratuito, deben acercarse a sus centros de jubilados.

La apertura estará a cargo de la Banda de Música. Luego se presentarán los candidatos a representantes del adulto mayor, actividades y sketchs de los centros y -al mediodía- almuerzo a la canasta.

En el certamen habrá importantes premios a la mejor mesa, mejor torta y la elección de la Reina del Adulto Mayor, que luego nos representará a nivel provincial.

Además, habrá música con shows en vivo y elección y coronación de los nuevos reyes del adulto mayor.

“Es una fiesta pensada para que puedan disfrutar, sociabilizar y divertirse”, explicó el Supervisor del Adulto Mayor, Cristian Escudero.