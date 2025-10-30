El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, invita a participar en el Encuentro Provincial de Parques Industriales Mendoza 2025. Bajo el lema Redes, innovación y futuro, el encuentro será un espacio de vinculación, aprendizaje y desarrollo estratégico para el ecosistema industrial mendocino.

Organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, junto a la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), el encuentro reunirá el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ciudad, a referentes y equipos de administración de parques y áreas industriales, mipymes, emprendedores y público en general,

Consultadas las autoridades sobre el propósito de las jornadas, comentaron que “el objetivo es promover la sustentabilidad, mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y fortalecer redes entre el sector público y el privado.

El evento, que se desarrollará en modalidad presencial, contará con una agenda que combinará conferencias, paneles temáticos, networking y mentorías personalizadas.

Programa

Día 1 – Jueves 6 de noviembre

Sala Plumerillo |

  • 9: Acreditación.
  • 9.30 – 10: Apertura oficial
     Participan:

○     Alberto Marengo – Subsecretario de Industria, Comercio y Logística.

○     Rodolfo Games – Presidente de APIA.

○     Guillermo Guassardi – Vicepresidente de APIA.

○     Florencia Biarnes – Directora Ejecutiva de APIA.

  • 10 – 12: Módulo de Competitividad Logística
     Panel sobre optimización de cadenas de suministro, conectividad, infraestructura y tecnología aplicada.
    Exponen:

○     Mario Isgro –Urbanista.

○     Tomás Pujal – Fecovita.

○     Bruno Pastrán – Ocasa.

○     Emiliano Giana – Plaza Logística.

○     José Miguel Barros – Bodegas San Francisco Chile.

Modera: Alberto Marengo y Guillermo Guassardi.

  • 12 – 13.30: Networking
  • 13.30 – 15: Módulo Comercial y Financiero
     Enfoque en financiamiento, rentabilidad y gestión de costos.

Exponen:

○     Manuel Couso – Altum PyMe.

○     Adrián Tabak – CFI (“Garantías para el desarrollo”).

○     Mariana Pereyra – CFI (“Programas sustentables y de gestión energética”).

○     Banco Nación.

○     Gilda Torelli – Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza.
Modera: Florencia Biarnes.

  • 15 – 1520: Módulo Tecnología – Ignacio Carou – 2NV Tecnología. Charla: “Inteligencia Artificial y Automatización como motor de productividad y eficiencia”.
  • 15.20 – 16: Cierre de la jornada & networking

Día 2 – Viernes 7 de noviembre

 Sala Cacheuta

  • 9: Acreditación.
  • 9.30 – 10: Apertura – Ministerio de Producción y APIA.
  • 10 – 11.30: Módulo de Sustentabilidad y Energías Renovables
     Temas: energías limpias, certificaciones, economía circular.
    Exponen:

○     Dr. Daniel Mercado – Experto en Sostenibilidad.

○     Andrea Nallim –  Experta en Sostenibilidad. Directora de Emprendedores y Cooperativas.

○     Carla Ortega – Coordinadora de Sostenibilidad.

○     Leonardo Fernández – Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental
Modera: Rodolfo Games.

  • 11.30 – 12: Módulo Créditos del BICE para sectores productivos
     Exponen:

○     Jorge Quintana – BICE.

○     Paulo Quesada – BICE.

  • 12 – 13: Presentación de planes de acción para parques y áreas industriales
     Con la participación de:

○     Natalia Lecca – Urban Grupo.

○     Rodolfo Games – Presidente de APIA.

  • 13 – 14: Break.
  • 14 – 15.30: Mentoría personalizada sobre los planes de acción.
  • 15.30 – 16: Mesa de Conclusiones y Propuestas – intercambio sobre líneas estratégicas para el desarrollo productivo y emprendedor. Cierre del evento.