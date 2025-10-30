El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, invita a participar en el Encuentro Provincial de Parques Industriales Mendoza 2025. Bajo el lema Redes, innovación y futuro, el encuentro será un espacio de vinculación, aprendizaje y desarrollo estratégico para el ecosistema industrial mendocino.

Organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, junto a la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), el encuentro reunirá el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ciudad, a referentes y equipos de administración de parques y áreas industriales, mipymes, emprendedores y público en general,

Consultadas las autoridades sobre el propósito de las jornadas, comentaron que “el objetivo es promover la sustentabilidad, mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y fortalecer redes entre el sector público y el privado.

El evento, que se desarrollará en modalidad presencial, contará con una agenda que combinará conferencias, paneles temáticos, networking y mentorías personalizadas.

Programa

Día 1 – Jueves 6 de noviembre

Sala Plumerillo |

9: Acreditación.

9.30 – 10: Apertura oficial

Participan:

○ Alberto Marengo – Subsecretario de Industria, Comercio y Logística.

○ Rodolfo Games – Presidente de APIA.

○ Guillermo Guassardi – Vicepresidente de APIA.

○ Florencia Biarnes – Directora Ejecutiva de APIA.

10 – 12: Módulo de Competitividad Logística

Panel sobre optimización de cadenas de suministro, conectividad, infraestructura y tecnología aplicada.

Exponen:

○ Mario Isgro –Urbanista.

○ Tomás Pujal – Fecovita.

○ Bruno Pastrán – Ocasa.

○ Emiliano Giana – Plaza Logística.

○ José Miguel Barros – Bodegas San Francisco Chile.

Modera: Alberto Marengo y Guillermo Guassardi.

12 – 13.30: Networking

13.30 – 15: Módulo Comercial y Financiero

Enfoque en financiamiento, rentabilidad y gestión de costos.

Exponen:

○ Manuel Couso – Altum PyMe.

○ Adrián Tabak – CFI (“Garantías para el desarrollo”).

○ Mariana Pereyra – CFI (“Programas sustentables y de gestión energética”).

○ Banco Nación.

○ Gilda Torelli – Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza.

Modera: Florencia Biarnes.

15 – 1520: Módulo Tecnología – Ignacio Carou – 2NV Tecnología. Charla: “Inteligencia Artificial y Automatización como motor de productividad y eficiencia”.

15.20 – 16: Cierre de la jornada & networking

Día 2 – Viernes 7 de noviembre

Sala Cacheuta

9: Acreditación.

9.30 – 10: Apertura – Ministerio de Producción y APIA.

10 – 11.30: Módulo de Sustentabilidad y Energías Renovables

Temas: energías limpias, certificaciones, economía circular.

Exponen:

○ Dr. Daniel Mercado – Experto en Sostenibilidad.

○ Andrea Nallim – Experta en Sostenibilidad. Directora de Emprendedores y Cooperativas.

○ Carla Ortega – Coordinadora de Sostenibilidad.

○ Leonardo Fernández – Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental

Modera: Rodolfo Games.

11.30 – 12: Módulo Créditos del BICE para sectores productivos

Exponen:

○ Jorge Quintana – BICE.

○ Paulo Quesada – BICE.

12 – 13: Presentación de planes de acción para parques y áreas industriales

Con la participación de:

○ Natalia Lecca – Urban Grupo.

○ Rodolfo Games – Presidente de APIA.